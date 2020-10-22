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Общество

А. Лузгин: Город не сможет обеспечить всех желающих бесплатной парковкой

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В связи с предстоящей реконструкцией верхней части улицы Московской в Пензе одной из главных задач становится освобождение исторического центра от припаркованных автомобилей. Такую точку зрения высказал глава администрации Андрей Лузгин на встрече с представителями СМИ в четверг, 22 октября.

Он напомнил, что на углу Кураева и Володарского расположено многоэтажное здание платного крытого паркинга. Кроме того, за последние годы было создано немало парковочных мест на небольшом расстоянии от главной исторической улицы Пензы: на Лермонтова, Карла Маркса, Соборной площади.

«Город не сможет обеспечить всех желающих бесплатными парковочным местами. Но можно запарковаться у «Современника», у городской администрации - в радиусе 300-500 метров от Московской», - отметил мэр Пензы.

Андрей Лузгин также рассказал о планах приподнять переход на перекрестке с улицей Кураева, а в случае необходимости установить там светофор.

По мнению мэра, закрытие Московской для движения транспорта повлечет изменение профиля частных предприятий, расположенных в этой зоне: вместо финансово-кредитных организаций появится больше точек общепита, где люди могут отдохнуть и подкрепиться во время прогулки.

Тема стоянок автомобилей в центре Пензы обсуждалась в конце августа в городской думе.

«У людей возникла привычка бросать автомобили там, где они считают нужным, не интересуясь удобством для окружающих. Если мы хотим, чтобы центр был удобным, нужно находить выход - либо платная парковка, либо ограничение стоянки по времени. По одному из этих вариантов мы, очевидно, пойдем», - высказал свою точку зрения на решение проблемы Андрей Лузгин.

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Гость||

Все правильно! Хочешь иметь личный автомобиль-будь любезен оплачивай место его хранения. Во всех крупных городах России, во всем мире подобная практика. А в мещанских местах типа Пензы, купил себе старую четырку и думает, что еще и ему за хранение должны приплатить, чтобы он свою пятую точку мог переместить пару метров

Гость||

Не ной, нищий пешеход, даже четырку не можешь купить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но можно запарковаться у «Современника», у городской администрации - в радиусе 300-500 метров от Московской», - отметил мэр Пензы.
До верхней части Московской (от Кураева до Карла Маркса) уже 1000 - 1500 м.

Гость||

Все парковки в городе должны быть платными!

На любой парковке вне зависимости от того государственная, муниципальная или частная должны быть бесплатные парковочные места для инвалидов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

можно запарковаться у «Современника», у городской администрации - в радиусе 300-500 метров от Московской», - отметил мэр Пензы.
Автодебилизация головного мозга исключает такие варианты. Многие пензенские автомобилисты каждый день встают под знаком 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» априори полагая, что так и надо и априори, исключая не то что на 300 метров, а даже лишь на 50 метров подальше встать. Где ГИБДД? В центре Пензы бардак.

Гость||

Освободите город от этого Лузгина . Парковки появятся .

Гость||

Гость писал(a):

Все правильно!
Правильно,места можно найти ,но потом нужно пройтись до места пешком.Город в любом случае не сможет обеспечить всех парковочными местами,а значит надо развивать комфортный отлично работающий муниципальный общественный транспорт,а для этого надо что бы коррумпированная власть слившаяся с бизнесом их соратников в экстазе ушла .

Гость||

Правильно. Парковка должна быть платной. Потому что автомобилистов в принципе должно быть как можно меньше. Но параллельно нужно развивать современный общественный транспорт, а не уничтожать троллейбусы и не плодить маршрутки.

Гость||

Откройте парковку у Городской Администрации, столько мест на платной пустует, а люди утром кругами ездят, ищут место для парковки. У нас не те ЗП, чтобы парковаться платно каждый день!!!

Имя: Гость
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