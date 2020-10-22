А. Лузгин: Город не сможет обеспечить всех желающих бесплатной парковкой

22.10.2020 | 14:30

В связи с предстоящей реконструкцией верхней части улицы Московской в Пензе одной из главных задач становится освобождение исторического центра от припаркованных автомобилей. Такую точку зрения высказал глава администрации Андрей Лузгин на встрече с представителями СМИ в четверг, 22 октября.

Он напомнил, что на углу Кураева и Володарского расположено многоэтажное здание платного крытого паркинга. Кроме того, за последние годы было создано немало парковочных мест на небольшом расстоянии от главной исторической улицы Пензы: на Лермонтова, Карла Маркса, Соборной площади.

«Город не сможет обеспечить всех желающих бесплатными парковочным местами. Но можно запарковаться у «Современника», у городской администрации - в радиусе 300-500 метров от Московской», - отметил мэр Пензы.

Андрей Лузгин также рассказал о планах приподнять переход на перекрестке с улицей Кураева, а в случае необходимости установить там светофор.

По мнению мэра, закрытие Московской для движения транспорта повлечет изменение профиля частных предприятий, расположенных в этой зоне: вместо финансово-кредитных организаций появится больше точек общепита, где люди могут отдохнуть и подкрепиться во время прогулки.

Тема стоянок автомобилей в центре Пензы обсуждалась в конце августа в городской думе.

«У людей возникла привычка бросать автомобили там, где они считают нужным, не интересуясь удобством для окружающих. Если мы хотим, чтобы центр был удобным, нужно находить выход - либо платная парковка, либо ограничение стоянки по времени. По одному из этих вариантов мы, очевидно, пойдем», - высказал свою точку зрения на решение проблемы Андрей Лузгин.