За ношением масок в транспорте проследят в утренний час пик

21.10.2020 | 09:40

Во вторник, 20 октября, на оперативном совещании в администрации Пензы шла речь о контроле за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

И. о. начальника управления транспорта и связи города Михаил Глушков доложил, что межведомственная комиссия выходит в рейды «ежедневно в дневное время».

Мэр Пензы Андрей Лузгин посчитал, что этого недостаточно, и поручил провести проверку в утренний час пик, когда пассажиров в автобусах и маршрутках гораздо больше.

«Пока не будет коллективного осознания, что нужно носить маски в общественных местах, меры профилактики будут не эффективны», - подчеркнул он.

На прошлом совещании обсуждались и другие меры борьбы с распространением коронавируса. Так, помимо дезинфекции, было решено «между объявлениями остановок включать голосовые напоминания о необходимости находиться в транспорте в средствах индивидуальной защиты», сообщали тогда в пресс-службе мэрии.