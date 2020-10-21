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Общество

За ношением масок в транспорте проследят в утренний час пик

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Во вторник, 20 октября, на оперативном совещании в администрации Пензы шла речь о контроле за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

И. о. начальника управления транспорта и связи города Михаил Глушков доложил, что межведомственная комиссия выходит в рейды «ежедневно в дневное время».

Мэр Пензы Андрей Лузгин посчитал, что этого недостаточно, и поручил провести проверку в утренний час пик, когда пассажиров в автобусах и маршрутках гораздо больше.

«Пока не будет коллективного осознания, что нужно носить маски в общественных местах, меры профилактики будут не эффективны», - подчеркнул он.

На прошлом совещании обсуждались и другие меры борьбы с распространением коронавируса. Так, помимо дезинфекции, было решено «между объявлениями остановок включать голосовые напоминания о необходимости находиться в транспорте в средствах индивидуальной защиты», сообщали тогда в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как же у нас всё продумано и по уму как всегда сделано. ;)

Гость||

Проверьте маршрут №75!Нет ни одного водителя в маске! Людей набьют до упора, никакой дистанции.

Гость||

Лузге и полицаям заняться больше нечем. В городе порядок, все преступники пойманы!

Гость||

Гость писал(a):

Лузге и полицаям заняться больше нечем. В городе порядок, все преступники пойманы!
Вы ещё питаете иллюзии? Вы просто еда для них

Имя: Гость
Комментарий:

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