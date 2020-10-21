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Общество

За 20 дней октября в регионе коронавирусом заразились 153 ребенка

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В Пензенской области продолжает расти число заразившихся коронавирусом детей. Так, во вторник, 20 октября, подтвердили 29 случаев инфекции у несовершеннолетних. Это рекордное количество за весь период эпидемии.

За 20 дней октября в регионе COVID-19 выявили у 153 детей. 73 из них - ребята в возрасте от 0 до 10 лет, 80 - подростки от 11 до 17 лет.

За аналогичный период сентября коронавирус выявили у 100 детей, что почти в два раза больше, чем за весь август. Тогда заразилось 68 несовершеннолетних.

На данный момент в области зафиксировали 766 случаев новой инфекции у детей. 493 из них - в возрасте от 0 до 10 лет, 273 - от 11 до 17 лет.

На 19 октября на карантин по коронавирусу закрыли две школы, распущены ученики 87 классов в других образовательных учреждениях и воспитанники 14 групп в детских садах.

20 октября на прямой линии с жителями Пензенской области губернатор Иван Белозерцев отметил, что чиновники внимательно следят за ситуацией с заболеваемостью в школах и дошкольных учреждениях.

«Пока ситуация дает нам возможность учиться в школах, если она будет ухудшаться, то, конечно будет принято решение отправить детей на дистанционное обучение, но пока в этом необходимости нет», - подчеркнул глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Храни их Господь.

Гость||

По тиливизиру Скабеева говорила что Украина отказывается покупать у нас вакцину от вируса, может нашей области продадут. А?

Гость||

Лучше б написали, в какой форме дети болеют, дома или в больнице?

Гость||

Здоровья все ребятам и их родственникам!

Но подскажите, кому из детей берут тесты, как это выявляют? Только не говорите, что надо платно. Семье даже из трёх человек сдать тесты один раз надо 4,5 тысячи. А потом ещё дважды положено. А если в семье болеют все, а тест + только у одного, как это считают?

Гость||

Надо распустить школьников на досрочные каникулы, пусть переселят 2 недели. Не надо усугублять и без того сложную ситуацию в регионе.

Имя: Гость
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