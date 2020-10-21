В Заречном коронавирус выявили у 43 школьников и 18 учителей

21.10.2020 | 11:17

Стало известно, сколько классов и групп детских садов в Заречном распустили на карантин из-за коронавируса. Новую инфекцию выявляют и у детей, и у педагогов.

Как во вторник, 20 октября, сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника городского департамента образования Елену Аникину, на данный момент на больничном с положительным тестом на коронавирус находятся 43 школьника и 18 учителей.

8 классов в школах Заречного перевели на дистанционное обучение. Школа № 226, закрытая на карантин 8 октября, должна вернуться к обычному формату обучения 21-го числа.

«В сложной эпидобстановке зареченские школы работают грамотно и системно. Школьные администрации, педагогические коллективы и технический персонал смогли создать для учащихся безопасные условия», - цитирует Елену Аникину портал.

По словам главы Заречного Олега Климанова, на 20 октября в закрытом городе зарегистрировано 1 111 случаев COVID-19. В инфекционных стационарах находятся 126 человек, 516 получают амбулаторную помощь, 1 горожанин лечится в Пензе.