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Общество

В области обновлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса

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В среду, 21 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 168 инфицированных жителях Пензенской области, диагноз которых подтвердился за последние сутки. Ранее портал стопкоронавирус.рф рапортовал о 166 заболевших.

168 - новый антирекорд по суточному количеству зараженных.

В числе пациентов - 15 детей в возрасте 2, 4 (двое), 6, 8, 10, 13 (четверо), 14 (трое) и 15 (двое) лет.

Случаи инфицирования распределились по региону следующим образом: 84 пришлось на Пензу, 30 - на Пензенский район, 24 - на Лунинский, 11 - на Сердобский, 7 - на город Заречный, 4 - на Бессоновский район, 3 - на Малосердобинский, 2 - на Мокшанский, по 1 - на Нижнеломовский, Мокшанский и Земетчинский.

«Находится под наблюдением 5 870 человек, снято - 36 887», - пояснили в оперштабе.

По официальным данным, за весь период пандемии COVID-19 выявили у 13 555 жителей региона, в том числе 781 несовершеннолетнего, 10 212 заболевших выздоровели, 156 - ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять все требования Роспотребнадзора. Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.

Гость||

Солидарна! Но требование, а рекомендации..

Гость||

Смело товарищи, уверенным шагом идём в гору!! Но у нас все под контролем.

Гость||

Вот тебе и Липина из седой пряди !

Гость||

почему нет информации по Кузнецку?Или этот город не входит в Пензенскую область?Больных нет,а хороним регулярн

Гость||

Сам модер что-ли про крематорий пишет ?уж больно быстрая реакция на каждый пост про вирус,да и текст (один в один) в каждый раз.

Гость||

А у нас 2 Мокшанских района?

Гость||

Ребят, ситуация- то тревожная очень. Может уже что- то надо делать?

Гость||

Гость писал(a):

уж больно быстрая реакция на каждый пост про вирус,да и текст (один в один) в каждый раз.
Просто в дурдоме больше не чем заняться))

Гость||

У нас сплошной мокшанский район )))

Гость||

Лисина ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
уж больно быстрая реакция на каждый пост про вирус,да и текст (один в один) в каждый раз.
Просто в дурдоме больше не чем заняться))
Очень заметно

Гость||

отлично.вышли на плато.все под контролем

Гость||

Гость писал(a):

Просто в дурдоме больше не чем заняться))
А у тебя руки заняты? Отвлекись - мозоли будут...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.10.2020 15:51|

почему нет информации по Кузнецку?Или этот город не входит в Пензенскую область?Больных нет,а хороним регулярн

Тяжелее всего отучиться врать. Сначала тупо замалчивали,писали на пневмонию, ковида нет, цифры не меняются. Теперь Златогорский стращает, что каждый день заболевает Covid-19 по несколько человек, а цифры всё равно не меняются. Надо посмотреть, может на самом деле не входит в Пензенскую область. Попробую в Ульяновской поискать. Тут рядом.

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Имя: Гость
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