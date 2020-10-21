В области обновлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса

21.10.2020 | 15:20

В среду, 21 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 168 инфицированных жителях Пензенской области, диагноз которых подтвердился за последние сутки. Ранее портал стопкоронавирус.рф рапортовал о 166 заболевших.

168 - новый антирекорд по суточному количеству зараженных.

В числе пациентов - 15 детей в возрасте 2, 4 (двое), 6, 8, 10, 13 (четверо), 14 (трое) и 15 (двое) лет.

Случаи инфицирования распределились по региону следующим образом: 84 пришлось на Пензу, 30 - на Пензенский район, 24 - на Лунинский, 11 - на Сердобский, 7 - на город Заречный, 4 - на Бессоновский район, 3 - на Малосердобинский, 2 - на Мокшанский, по 1 - на Нижнеломовский, Мокшанский и Земетчинский.

«Находится под наблюдением 5 870 человек, снято - 36 887», - пояснили в оперштабе.

По официальным данным, за весь период пандемии COVID-19 выявили у 13 555 жителей региона, в том числе 781 несовершеннолетнего, 10 212 заболевших выздоровели, 156 - ушли из жизни.