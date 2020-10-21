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Общество

Мотоциклисты Пензы попрощались с двухколесным транспортом до весны

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Для влюбленного в советские мотоциклы Юрия Загорулькина завершился очередной этап в жизни. Раритетные машины начиная с апреля дарили мужчине незабываемые ощущения. Пришла пора на время позабыть о ветре в лицо.

«Погода уже не позволяет, поэтому, наверное, сегодняшний день будет с консервацией до следующего года. Будем загонять и в этом году, наверное, больше не выезжать», - рассказал мотоциклист.

Но перед тем как отправить своих верных «стальных коней» в стойло, их нужно проверить и провести ревизию, ведь самому «молодому» двухколесному транспорту - за 30. Но у Юрия золотые руки, и он предан советскому мотопрому.

После осмотра мужчина совершил последний заезд в этом сезоне, с тоской оседлав любимый CZ.

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