Коронавирус: за сутки в регионе вновь прибавилось более 160 пациентов

21.10.2020 | 10:34

В Пензенской области продолжают фиксировать более 160 заразившихся коронавирусом в сутки. Так, по сообщению московского оперативного штаба, в среду, 21 октября, в регионе прибавилось еще 166 пациентов.

Общее число инфицированных достигло 13 553.

20 октября зарегистрировали 164 случая коронавирусной инфекции, 19-го - 160, 18-го - 164. Выздоровели 10 212 человек, 156 (71 мужчина и 85 женщин) скончались.

Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией жителям области рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов.

Между тем массовые мероприятия в регионе до сих пор не отменены. Проводить их разрешается при соблюдении всех требований и заполненности зрительного зала или трибун на 50%.