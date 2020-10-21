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Общество

Коронавирус: за сутки в регионе вновь прибавилось более 160 пациентов

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В Пензенской области продолжают фиксировать более 160 заразившихся коронавирусом в сутки. Так, по сообщению московского оперативного штаба, в среду, 21 октября, в регионе прибавилось еще 166 пациентов.

Общее число инфицированных достигло 13 553.

20 октября зарегистрировали 164 случая коронавирусной инфекции, 19-го - 160, 18-го - 164. Выздоровели 10 212 человек, 156 (71 мужчина и 85 женщин) скончались.

Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией жителям области рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов.

Между тем массовые мероприятия в регионе до сих пор не отменены. Проводить их разрешается при соблюдении всех требований и заполненности зрительного зала или трибун на 50%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Каковы действия Роспотребнадзора?

Пожилые люди(хоть и не много),но в храмах. Может ввести ограничения на посещение церквей.? Заразятся сами и умрут - это их выбор,но заразу могут притащить домой.

Гость||

как страшно жить...опасный вирус...смешно) цирк продолжается

Гость||

А толку то мероприятия разрешены, все отменяется и переносится на неопределённый срок!

Гость||

10,42 Вы один, наверное, смеётесь, друзья завтра будут хоронить сестру,40 лет,не смешно.....

Гость||

Гость писал(a):

Каковы действия Роспотребнадзора?

Пожилые люди(хоть и не много),но в храмах. Может ввести ограничения на посещение церквей.? Заразятся сами и умрут - это их выбор,но заразу могут притащить домой.

Комуняки, ваше время прошло уже, успокойтесь.

Гость||

Не страшно жить, но самочувствие... Плохое самочувствие, перейди к гостю, который про цирк пишет. Этот смельчак должен меня спасти.Забери-забери, мне не надо.

Гость||

Ну да... церкви закрыть, а концерты продолжить... ну народ!!!

Гость||

Олной ложкой причащаются? И к образам прикладываются?

Гость||

Закрывать необходимо все развлекательные мероприятия,кружки и секции,вот где скопление людей без всякой дистанции.которые придя на занятия в кружках и секциях здоровыми принесут заразу домой.никто ведь не знает находящейся рядом с ним человек заразен или нет.

Гость||

СМИ и ТВ пишут и говорят о сплошном негативе!Нужно жить на позитиве и соблюдать меры безопасности от ковида!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее число инфицированных достигло 13 553.

20 октября зарегистрировали 164 случая коронавирусной инфекции, 19-го - 160, 18-го - 164. Выздоровели 10 212 человек, 156 (71 мужчина и 85 женщин) скончались.

penzainform.ru писал(a):
Общее число инфицированных достигло 13 553.

Ага,верим.продолжайте наблюдение.

Гость||

10.42.Придурок у таких надо брать отказ от госпитализации и мед. Помощи. Сколько можно таких уговаривать, а потом лежат места в больницах занимают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией жителям области рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов.
Вы хоть смайлы ставьте под такими заявлениями,чтоб ваша дурь понятна была.

Гость||

"О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет."

Гость||

Придурок у таких надо брать отказ от госпитализации и мед. Помощи. Сколько можно таких уговаривать, а потом лежат места в больницах занимают

--

да да, мозги совсем в маске запутались, умненький) воистину вирус убивает не физически, он убивает возможность человека мыслить критически, или…уже убил…и именно поэтому – это самый смертельный вирус в истории человечества…

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Имя: Гость
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