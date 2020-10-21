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Общество

30 зареченцев вернулись из-за границы и не проверились на COVID-19

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В администрации Заречного рассказали о горожанах, нарушивших новые требования Роспотребнадзора и не сдавших тест на коронавирус после возвращения из заграничной поездки.

Около 30 человек забыли о необходимости обследования, не загрузили результаты анализа на портал госуслуг в течение трех календарных дней с момента прибытия. Материалы на нарушителей Роспотребнадзор готовит для передачи в суд.

Зареченцам грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Ранее суд на 15 000 рублей оштрафовал жительницу Заречного, которая прилетела из Германии и не сделала тест на COVID-19. Домой путешественница возвратилась 4 сентября. На 17 сентября женщина так и не доказала свою безопасность для окружающих и не разместила на портале госуслуг результат обследования.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

заварить этот лосятник с 30-ю лосями))))

Гость||

А зачем они ездили за бугор,если в Заречном секреты Родины?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Около 30 человек забыли о необходимости обследования
Вот и думай,откуда приезжают ВРАГИ НАРОДА?

Гость||

Почему до сих пор ворота не заварены?

Гость||

Таких сажать надо !

Гость||

Чудик, успокойся.

Гость||

То трипера с сифаком навезут... то ковид... ЗАВАРИТЬ ВОРОТА!

Имя: Гость
Комментарий:

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