30 зареченцев вернулись из-за границы и не проверились на COVID-19

21.10.2020 | 12:35

В администрации Заречного рассказали о горожанах, нарушивших новые требования Роспотребнадзора и не сдавших тест на коронавирус после возвращения из заграничной поездки.

Около 30 человек забыли о необходимости обследования, не загрузили результаты анализа на портал госуслуг в течение трех календарных дней с момента прибытия. Материалы на нарушителей Роспотребнадзор готовит для передачи в суд.

Зареченцам грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Ранее суд на 15 000 рублей оштрафовал жительницу Заречного, которая прилетела из Германии и не сделала тест на COVID-19. Домой путешественница возвратилась 4 сентября. На 17 сентября женщина так и не доказала свою безопасность для окружающих и не разместила на портале госуслуг результат обследования.