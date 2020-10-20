В Пензенской области коронавирус выявили еще почти у 30 детей

20.10.2020 | 13:08

Во вторник, 20 октября, стало известно еще о 164 заразившихся COVID-19 жителях Пензенской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Среди новых инфицированных 29 детей в возрасте 1 года, 4 (трое), 5, 10 (трое), 11 (шестеро), 12 (трое), 13 (пятеро), 15 (двое), 16 (трое) и 17 (двое) лет.

Общее количество заразившихся несовершеннолетних за все время - 766.

164 новых случая COVID-19 распределились по региону следующим образом: 76 пришлось на Пензу, 19 - на Пензенский район, 17 - на Сердобский, 11 - на Колышлейский, по 7 - на Нижнеломовский и Бессоновский, 6 - на Иссинский, 5 - на Шемышейский, 4 - на Бековский, по 2 - на Земетчинский, Тамалинский, Каменский, Наровчатский, Мокшанский, по 1 - на Спасский район и город Заречный.

«Находится под наблюдением - 5 832 человека, снято с наблюдения - 36 642», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 6 893 человека.

В общем, по официальным данным, коронавирус обнаружили у 13 387 человек, 10 137 выздоровели, 154 скончались.