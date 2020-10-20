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Общество

В Пензенской области коронавирус выявили еще почти у 30 детей

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Во вторник, 20 октября, стало известно еще о 164 заразившихся COVID-19 жителях Пензенской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Среди новых инфицированных 29 детей в возрасте 1 года, 4 (трое), 5, 10 (трое), 11 (шестеро), 12 (трое), 13 (пятеро), 15 (двое), 16 (трое) и 17 (двое) лет.

Общее количество заразившихся несовершеннолетних за все время - 766.

164 новых случая COVID-19 распределились по региону следующим образом: 76 пришлось на Пензу, 19 - на Пензенский район, 17 - на Сердобский, 11 - на Колышлейский, по 7 - на Нижнеломовский и Бессоновский, 6 - на Иссинский, 5 - на Шемышейский, 4 - на Бековский, по 2 - на Земетчинский, Тамалинский, Каменский, Наровчатский, Мокшанский, по 1 - на Спасский район и город Заречный.

«Находится под наблюдением - 5 832 человека, снято с наблюдения - 36 642», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 6 893 человека.

В общем, по официальным данным, коронавирус обнаружили у 13 387 человек, 10 137 выздоровели, 154 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Без комментариев

Гость||

Куда поперек батьки? На стопкоронавирусе нет еще ничего.

Гость||

Каменка!!!Аж 2 человек прибавили...

Гость||

Лопатино горит, а статистики нет, в соседний район добавляют?

Гость||

Похоже, по России какой-то ахтунг, аж главный оперштаб завис .

Гость||

Гость писал(a):

Похоже, по России какой-то ахтунг, аж главный оперштаб завис
Во-во цифры, наверное, туда-сюда гоняют.

Гость||

Ну,товарищи ''учёные''.Кто говорил ,что дети не болеют.Пожалейте детей наконец!!Отправьте на каникулы,или дистанционку.Чего вы ждете,товарищи власти.Врачей не хватает.Вы уверенны,что ординаторы-студенты справятся?

Гость||

А на сайте Стопкороновирус 166 заболевших. Не договорились между собой?

Гость||

Это называется вирус детям не опасен.... Полный пипец...

Гость||

Остальные ОРВИ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

еще о 164 заразившихся
по данным Москвы 166 снова несостыковка.

Гость||

Не опаснее гриппа

Гость||

Три дня соплёй и на улицу

Гость||

Гость писал(a):

А на сайте Стопкороновирус 166 заболевших. Не договорились между собой?
Очередной сбой машины времени. Опубликовали завтрашние данные.

Было уже.

Гость||

Жаль, что не распустили детей на каникулы.

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Имя: Гость
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