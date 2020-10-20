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Общество

В Кузнецке за неделю выявили почти 1 000 случаев ОРВИ и 15 COVID-19

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В понедельник, 19 октября, на планерке в администрации Кузнецка обсудили эпидемическую обстановку в городе. Ситуация по-прежнему остается напряженной.

За неделю, с 12-го по 18-е число, зарегистрировали 145 случаев внебольничной пневмонии и 933 ОРВИ. У 15 кузнечан подтвердили коронавирусную инфекцию.

Большинство подхвативших ОРВИ - это горожане от 18 лет и старше. Среди заболевших пневмонией есть дети до 14 лет.

Опасения специалистов вызывает грядущий подъем заболеваемости гриппом.

«Как я прочитал, если ковид на грипп или наоборот, в шесть раз тяжесть последствий увеличивается. Мы с ковидом в зиму не сталкивались, мы его получили практически по весне. Никто еще не зимовал с ковидом, как он себя поведет, неизвестно. Поэтому в этом отношении надо находиться в полубоевом режиме», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Он поручил организовать информационную работу с населением и активнее проводить иммунизацию кузнечан против гриппа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот скажи нам Венгр в чём сила? Во вранье!

Гость||

А если сделать тесты, тем у кого ОРВИ?)))

Имя: Гость
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