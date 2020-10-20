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Общество

В Иркутской области задержали 20 тонн филе сельди, ехавших в Пензу

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В понедельник, 19 октября, в Иркутской области задержали рефрижератор, направлявшийся в Сурский край.

Нарушение правил перевозки выявили инспектор Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД, дежурившие на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке.

«Из Владивостока в Пензенскую область перевозили 20 тонн филе рыбы (сельди) без ветеринарных сопроводительных документов», - сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Владельца груза оштрафовали, после чего он нашел и представил документы на продукт.

17 августа в Слюдянке задержали рефрижератор, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Пензу. В фуре помимо 20 тонн задекларированной свежемороженой горбуши обнаружились подозрительные пищевые контейнеры без маркировки. В них находилась осетровая икра общим весом 3,6 кг. Водителя фуры оштрафовали, а рыбный деликатес изъяли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.38fsvps.ru
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Гость||

Филе сельди может подорожать в Пензе. Смекайте.

Гость||

Хорошо, что до нас эти 20 тонн сельди не доехали. Зачем нам эта сельдь? У нас и заморозки во льду из китая полно продается, мы уж к ней привыкли - половина рыбы, половина лед. И картохи много выросло.

Гость||

Это людей от бизнеса защищать пора, а не бизнес! Травят нас почему зря, барыги!

Имя: Гость
Комментарий:

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