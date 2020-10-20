В Иркутской области задержали 20 тонн филе сельди, ехавших в Пензу

20.10.2020 | 11:37

В понедельник, 19 октября, в Иркутской области задержали рефрижератор, направлявшийся в Сурский край.

Нарушение правил перевозки выявили инспектор Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД, дежурившие на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке.

«Из Владивостока в Пензенскую область перевозили 20 тонн филе рыбы (сельди) без ветеринарных сопроводительных документов», - сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Владельца груза оштрафовали, после чего он нашел и представил документы на продукт.

17 августа в Слюдянке задержали рефрижератор, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Пензу. В фуре помимо 20 тонн задекларированной свежемороженой горбуши обнаружились подозрительные пищевые контейнеры без маркировки. В них находилась осетровая икра общим весом 3,6 кг. Водителя фуры оштрафовали, а рыбный деликатес изъяли.