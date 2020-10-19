В области за сутки прибавилось 160 пациентов с коронавирусом

19.10.2020 | 10:42

В понедельник, 19 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще 160 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся составило 13 223.

18 октября подтвердили 164 случая COVID-19, 17-го – 165, 16-го – 160. За минувшую неделю, с 12-го по 18-е число, в регионе прибавилось 1 058 инфицированных. Выздоровели и были выписаны из больниц 407 человек. 12 пациентов скончались.

Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 10 051 человек, жертвами стали 151.

Ранее врио министра здравоохранения области Александр Никишин пояснил, что диагноз «коронавирусная инфекция» ставится заболевшим на основании клинической картины. Тесты являются сопутствующим методом выявления COVID-19, поэтому делаются не всегда и не всем.