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Общество

В области за сутки прибавилось 160 пациентов с коронавирусом

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В понедельник, 19 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще 160 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся составило 13 223.

18 октября подтвердили 164 случая COVID-19, 17-го – 165, 16-го – 160. За минувшую неделю, с 12-го по 18-е число, в регионе прибавилось 1 058 инфицированных. Выздоровели и были выписаны из больниц 407 человек. 12 пациентов скончались.

Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 10 051 человек, жертвами стали 151.

Ранее врио министра здравоохранения области Александр Никишин пояснил, что диагноз «коронавирусная инфекция» ставится заболевшим на основании клинической картины. Тесты являются сопутствующим методом выявления COVID-19, поэтому делаются не всегда и не всем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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penzainform.ru||

В понедельник, 19 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще 160 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

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Общее число заразившихся составило 13 223.

18 октября подтвердили 164 случая COVID-19, 17-го – 165, 16-го – 160. За минувшую неделю, с 12 по 18 число, в регионе прибавилось 1 058 инфицированных. Выздоровели и были выписаны из больниц 407 человек. 12 пациентов скончались.

Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 10 051 человек, жертвой стали 151.

Ранее врио министра здравоохранения области Александр Никишин пояснил, что диагноз «коронавирусная инфекция» ставится заболевшим на основании клинической картины. Тесты являются сопутствующим методом выявления инфекции, поэтому делаются не всегда и не всем.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

На убыль пошло. Можно снимать повешенную готовность

Гость||

Заврались совсем уже.

Гость||

Короче, все по плану... кошмарим дальше

Гость||

А сколько с гриппом? Совсем про грипп забыли.

Гость||

-Согласно последним иммунологическим исследованиям, общая летальность Ковида-19 у населения в целом колеблется в пределах от 0,1% до 0,5% в большинстве стран, что сопоставимо с пандемиями гриппа средней степени 1957 и 1968 гг.

-В таких странах, как Великобритания (с блокировкой) и Швеция (без блокировки), общая смертность с начала года находится в пределах сезона сильного гриппа; смертность выше в США (по сравнению с 1957/1968 гг.), но ниже в таких странах, как Германия и Швейцария. Тем не менее, значения антител все еще остаются низкими в значительной части ранее блокированных стран Европы.

-В большинстве мест риск смерти для здорового населения в целом школьного и трудоспособного возраста сравним с ежедневной поездкой на работу на автомобиле.

-Около 80% всех людей проявляют только легкие симптомы или не проявляют никаких симптомов. Даже среди 70-79-летних людей около 60% развивают только легкие симптомы. Около 95% всех людей развивается при самых умеренных симптомах и не требует госпитализации.

-Во многих странах до двух третей всех дополнительных смертей произошли в домах престарелых, которые не пользуются общей изоляцией. Более того, во многих случаях неясно, действительно ли эти люди умерли от Ковида-19 или от нескольких недель экстремального стресса и изоляции.

-До 30% всех дополнительных смертей могли быть вызваны не Ковидом-19, а последствиями блокады, паникой и страхом. Например, лечение сердечных приступов и инсультов сократилось до 40%, потому что многие пациенты больше не осмеливаются обращаться в больницу.

-Часто показываемые экспоненциальные кривые “случаев коронавируса” вводят в заблуждение, так как количество тестов также возросло в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов (т.е. показатель позитивности) всегда оставалось ниже 20%.

-Страны без блокады, такие как Япония, Беларусь и Швеция, не пережили более негативного хода событий, чем многие другие страны. Швеция даже получила высокую оценку ВОЗ, и в настоящее время она пользуется более высоким иммунитетом по сравнению со странами без блокады. 75% шведских смертей произошли в учреждениях по уходу за больными, которые не были достаточно быстро защищены.

-Научных доказательств эффективности мате

Гость||

-Научных доказательств эффективности матерчатых масок для лица у населения в целом пока мало, а введение обязательных масок не смогло сдержать или замедлить эпидемию в большинстве стран

Гость||

Гость писал(a):

-Согласно последним иммунологическим исследованиям, общая летальность Ковида-19 у населения в целом колеблется в пределах от 0,1% до 0,5% в большинстве стран, что сопоставимо с пандемиями гриппа средней степени 1957 и 1968 гг.

-В таких странах, как Великобритания (с блокировкой) и Швеция (без блокировки), общая смертность с начала года находится в пределах сезона сильного гриппа; смертность выше в США (по сравнению с 1957/1968 гг.), но ниже в таких странах, как Германия и Швейцария. Тем не менее, значения антител все еще остаются низкими в значительной части ранее блокированных стран Европы.

-В большинстве мест риск смерти для здорового населения в целом школьного и трудоспособного возраста сравним с ежедневной поездкой на работу на автомобиле.

-Около 80% всех людей проявляют только легкие симптомы или не проявляют никаких симптомов. Даже среди 70-79-летних людей около 60% развивают только легкие симптомы. Около 95% всех людей развивается при самых умеренных симптомах и не требует госпитализации.

-Во многих странах до двух третей всех дополнительных смертей произошли в домах престарелых, которые не пользуются общей изоляцией. Более того, во многих случаях неясно, действительно ли эти люди умерли от Ковида-19 или от нескольких недель экстремального стресса и изоляции.

-До 30% всех дополнительных смертей могли быть вызваны не Ковидом-19, а последствиями блокады, паникой и страхом. Например, лечение сердечных приступов и инсультов сократилось до 40%, потому что многие пациенты больше не осмеливаются обращаться в больницу.

-Часто показываемые экспоненциальные кривые “случаев коронавируса” вводят в заблуждение, так как количество тестов также возросло в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов (т.е. показатель позитивности) всегда оставалось ниже 20%.

-Страны без блокады, такие как Япония, Беларусь и Швеция, не пережили более негативного хода событий, чем многие другие страны. Швеция даже получила высокую оценку ВОЗ, и в настоящее время она пользуется более высоким иммунитетом по сравнению со странами без блокады. 75% шведских смертей произошли в учреждениях по уходу за больными, которые не были достаточно быстро защищены.

-Научных доказательств эффективности мате

Да угомонись ты уже! Сколько же можно надрываться то!

Гость||

Осеннее обострение. Не угомонится.

Гость||

Гость писал(a):

Да угомонись ты уже! Сколько же можно надрываться то!
есть какие-то доводы/аргументы? высказывай. Если нет, проходи мимо

Имя: Гость
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