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Общество

«Коронакризис»: специалисты IT подскажут, что делать

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Чтобы успешно развиваться и не остаться без работы в условиях пандемии, нужно иметь востребованную профессию. IT-сфера предлагает такие специальности, которые не потеряют актуальность в ближайшие десятилетия.

Освоить успешную IT-профессию пензенцам предлагает Компьютерная академия «ШАГ».

«IT-индустрия – живая сфера, нужно отслеживать все последние тенденции и изменения IT-рынка. Актуальность образовательной программы является одним из ключевых факторов. Мы постоянно обновляем пакеты программ, актуализируем информацию», - рассказал директор пензенской академии «ШАГ» Артур Горохов.

Обучение ведут только практикующие специалисты крупных компаний. Это выгодно всем: преподаватели дают знания, а фирмы взращивают будущие кадры.

На обучение приглашаются пензенцы от 15 до 55 лет. Оно начинается с тестирования, определяющего уровень знаний. Если у студента их вовсе нет, то его отправят на подготовительные курсы, а после он приступит к основному этапу.

В Компьютерной академии «ШАГ» также есть программа для школьников. Она рассчитана на 3,5 года. После выпуска из академии ребята могут сразу же трудоустроиться. «ШАГ» имеет лицензию на дополнительное профессиональное образование, а также статус Microsoft IT Imagine, является сетевой академией Сisco и авторизованным учебным центром Autodesk.

Помимо диплома международного образца, выпускники могут получить еще и номерные и именные дипломы этих компаний, подтвердив свои знания.

«Самостоятельно обучаться профессии программиста сложно. Поэтому я пришла в академию. Конечно, за учебу пришлось платить. Но даже на старте профессионального пути мне уже предложили зарплату, которая за пару месяцев перекрыла все расходы за обучение», - рассказала выпускница Татьяна Васильева.

Сейчас в академии завершается осенний набор, группы стартуют уже в ноябре. В Международной компьютерной академии «ШАГ» действуют такие направления образования:

- разработка программного обеспечения;

- компьютерная графика и дизайн.

В октябре в академии организуют два мероприятия для взрослых. 24-го числа пройдет мастер-класс «Как стать дизайнером», а 31-го - «Как стать программистом». Подробности можно узнать, перейдя по ссылкам. Начало в 16:00. Участники должны пройти предварительную регистрацию.

Получить подробную информацию можно на сайте компании pnz.itstep.org или по номеру 8(8412)-993-992. Филиал Компьютерной академии «ШАГ» в Пензе расположен по адресу: ул. Кирова, 42, 3-й этаж, оф. 301.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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