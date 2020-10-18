В мэрии Пензы высказались о режиме работы «умного» светофора

18.10.2020 | 10:27

Администрация областного центра прислала в редакцию PenzaInform.ru ответ на запрос, касавшийся работы так называемого умного светофора на оживленном перекрестке улиц Окружной и Мира.

Соответствующее обращение поступило от читателя портала: «Настоятельно просим изменить режим работы светофора на улице Окружной! По утрам - пробки до улицы Карпинского, не можем повернуть налево - на улицу Мира. С дублера проскочить через Окружную - та еще задача. Почему не выверили, как точно должен работать светофор? Когда изменят режим его работы?»

Систему транспортно-зависимого управления установили в начале сентября. Она позволяет в режиме онлайн увеличивать или уменьшать длительность разрешающих сигналов по конфликтующим направлениям.

На подъездах к перекрестку над каждой полосой движения появились детекторы, которые считывают значения интенсивности автомобильного потока. На основании этих данных дорожный контроллер формирует необходимую длительность действия фаз светофорного регулирования.

Однако в часы пик на перекрестке стали образовываться заторы, автомобилисты обвинили в трудностях новый регулировщик дорожного движения.

«Он не умный, он безумный светофор», - оценил работу системы один из интернет-пользователей.

В документе, подписанном заместителем мэра по городскому хозяйству Олегом Денисовым, говорится, что автоматический регулировщик работает в оптимальном режиме, то есть менять что-либо не планируется.

«В утренние и вечерние часы пик, когда загрузка полос движения максимальная, то есть происходит скопление автотранспорта на подходе к перекрестку, включается базовая программа, обеспечивающая движение автотранспорта по приоритетным направлениям», - сообщил Олег Денисов.