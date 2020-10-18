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Общество

В мэрии Пензы высказались о режиме работы «умного» светофора

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Администрация областного центра прислала в редакцию PenzaInform.ru ответ на запрос, касавшийся работы так называемого умного светофора на оживленном перекрестке улиц Окружной и Мира.

Соответствующее обращение поступило от читателя портала: «Настоятельно просим изменить режим работы светофора на улице Окружной! По утрам - пробки до улицы Карпинского, не можем повернуть налево - на улицу Мира. С дублера проскочить через Окружную - та еще задача. Почему не выверили, как точно должен работать светофор? Когда изменят режим его работы?»

Систему транспортно-зависимого управления установили в начале сентября. Она позволяет в режиме онлайн увеличивать или уменьшать длительность разрешающих сигналов по конфликтующим направлениям.

На подъездах к перекрестку над каждой полосой движения появились детекторы, которые считывают значения интенсивности автомобильного потока. На основании этих данных дорожный контроллер формирует необходимую длительность действия фаз светофорного регулирования.

Однако в часы пик на перекрестке стали образовываться заторы, автомобилисты обвинили в трудностях новый регулировщик дорожного движения.

«Он не умный, он безумный светофор», - оценил работу системы один из интернет-пользователей.

В документе, подписанном заместителем мэра по городскому хозяйству Олегом Денисовым, говорится, что автоматический регулировщик работает в оптимальном режиме, то есть менять что-либо не планируется.

«В утренние и вечерние часы пик, когда загрузка полос движения максимальная, то есть происходит скопление автотранспорта на подходе к перекрестку, включается базовая программа, обеспечивающая движение автотранспорта по приоритетным направлениям», - сообщил Олег Денисов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В документе, подписанном заместителем мэра по городскому хозяйству Олегом Денисовым, говорится, что автоматический регулировщик работает в оптимальном режиме, то есть менять что-либо не планируется.
Классика жанра. Ключевая фраза в любой отписке мэрии по жалобым - менять что-либо не планируется. Но любые изменения к худшему приветствуются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему не выверили, как точно должен работать светофор?
Решили, что "умного" учить-только портить.

Гость||

А у нас все"умные"! Одни пишут, другие читают. И все очень очень "умные".

Гость||

Нет никакого умного светофора. Вас дурят. Умным или глупым может быть только человек.

Гость||

Менять что-то-признать свою ошибку. А у нас этого не любят.

Гость||

Признать свою ошибку значит признать что власть может ошибаться, а в России власть "не может" ошибаться, иначе нарушается принцип сакральности.

Гость||

Просто режим работы светофоров , соответствует работе мэрии ,что там ,что там ума не завезли.)))

Гость||

Гость писал(a):

Нет никакого умного светофора. Вас дурят. Умным или глупым может быть только человек.
Совершенно верно! Микропрограмму писал человек. Просто есть дорогой программёр (умный человек), а есть дешевый программёр (глупый человек). Можно было найти умного человека (программиста) за дорого, а можно отчитаться, что нашли дорогого, а наняли дешевого, а разницу положить в карман... (обычное дело у нас)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В документе, подписанном заместителем мэра по городскому хозяйству Олегом Денисовым, говорится, что автоматический регулировщик работает в оптимальном режиме, то есть менять что-либо не планируется.
Нет там в нем ничего умного. Умная там только его стоимость и, соответственно откаты. Если бы там действительно что то считывало интенсивность, то не горел бы зеленый по полторы минуты на Окружной, когда на ней 2 -3 авто стоят, а переключался бы на Мира

Гость||

Уволить такую администрацию

Гость||

Светофор не отстроен. Вечерний это особенно заметно в бестолковом включении/отключении дополнительной подсветки пешеходного перехода в момент разрешающего сигнала для пешеходов- Подсветка то включится, то выключится...

Гость||

Я конечно не спец, но знакомые автолюбители говорят что всё дело в том, что бесполезно устанавливать только один такой "умный" светофор. Надо и другие менять, по крайней мере на тех же улицах Мира и Окружной. Тогда может и видет будет их "умный" смысл.

Гость||

Там датчик движения наверное стоит, когда подходишь к нему то включается подсветка. Стоишь ждешь разрешающего сигнала - она гаснет. Затем когда загорается разрешающий сигнал к переходу, со стороны Валяевки летят заканчивая свои маневры автомобили. И надпись "Внимание Пешеходы" тоже не совпадает с режимом работы светофора.

Гость||

Перенесли бы пешеходный ближе к остановке, у поворочивающих с Окружной на Мира больше времени было бы и пешеходам удобнее

Гость||

Что тут будет творится когда весь жк "Олимп" сдадут...

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Имя: Гость
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