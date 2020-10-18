В Ахунах появится храм во имя Веры, Надежды, Любови и Софии

18.10.2020 | 11:29

На Ахунском кладбище в Пензе освятили купол и крест строящегося храма-часовни. Мероприятие состоялось в пятницу, 16 октября.

Культовое сооружение во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии будет деревянным.

«Чин освящения совершил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин. Богослужебные песнопения исполнил хор Петропавловского храма Пензы. По окончании чина освящения отец Павел поздравил собравшихся с этим знаменательным событием», - сообщили в Пензенской епархии.

После освящения купол и крест водрузили на положенное место.

В 2017 году по представлению прокуратуры на Ахунском кладбище запретили рыть новые могилы, разрешалось лишь захоронение тел родственников в уже существующие. Мэрию тогда понудили провести работы по межеванию и постановке на учет земельного участка под кладбищем.