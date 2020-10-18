Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 окт 2020|12:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Ахунах появится храм во имя Веры, Надежды, Любови и Софии

Печать

На Ахунском кладбище в Пензе освятили купол и крест строящегося храма-часовни. Мероприятие состоялось в пятницу, 16 октября.

Культовое сооружение во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии будет деревянным.

«Чин освящения совершил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин. Богослужебные песнопения исполнил хор Петропавловского храма Пензы. По окончании чина освящения отец Павел поздравил собравшихся с этим знаменательным событием», - сообщили в Пензенской епархии.

После освящения купол и крест водрузили на положенное место.

В 2017 году по представлению прокуратуры на Ахунском кладбище запретили рыть новые могилы, разрешалось лишь захоронение тел родственников в уже существующие. Мэрию тогда понудили провести работы по межеванию и постановке на учет земельного участка под кладбищем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото А. Сориной, пензенская-епархия.рф
0
0
0
0
 
Гость||

Астанавитесь

Гость||

Школу или садик построить нет?

Гость||

побольше нужно что бы в шаговой доступности храмики мутить

Гость||

На горе, как в Зарю ехать, откуда то привезли, поставили. И он потихоньку хиреет.

Гость||

столько верующих нет

Гость||

Несите пожертвования!

Гость||

Каждаму "верующему" по храму к 2050 году!

Гость||

Ещё землички прирезали, молодца!

Гость||

Гость писал(a):

ость|18.10.2020 11:53|

столько верующих нет

а рпц думает что в 21 веке их станет больше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте