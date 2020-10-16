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Общество

В Пензе во Всемирный день хлеба рассказали о его пользе

Печать

С древних времен этот продукт считается главной пищей и символом жизни. Несмотря на то что традиции его производства постепенно меняются, любовь к мучному остается. Не так давно в мире даже учредили День хлеба - он отмечается с 2006 года.

Рецептов приготовления булок и буханок - множество. Например, пивной хлеб, в заготовку которого для аромата и воздушности добавляют хмельной напиток. Это вариант немецкой выпечки, где пенное есть не только внутри, но и снаружи. Оно делает верхнюю корочку по-особенному красивой.

Популярно рассуждать о пользе выпечки, взвешивать все «за» и «против». А вот знатоки убеждены, что качество не стоить путать с количеством.

«Хлеб всему голова, это полезно. Пусть говорят, что он вредный, но сейчас все вредно в нашей жизни. А хлеб есть хлеб», - рассказала пекарь-кондитер Галина Путилова.

Полчаса «пивной» пекся под большой температурой, за это время поджарился, приобрел аппетитный вид. С такой внешностью ему вряд ли долго суждено лежать на полках. Перед ароматом свежего горячего хлеба устоять сложно.

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Гость||

НАМ ДАВНО УЖЕ РАССКАЗАЛИ О ПОЛЬЗЕ МАКАРОШЕК!

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