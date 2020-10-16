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Общество

В Пензе на доске почета появились портреты лучших дорожников

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Специалисты, которые ремонтируют и содержат в порядке автомагистрали региона, собрались в центре Пензы. Их пригласили на открытие галереи почета, обновленной в преддверии профессионального праздника. Он выпадает на третье воскресенье октября.

«Отремонтировали и ввели больше, чем в предыдущие годы. У нас где-то 700 километров будет за октябрь и еще часть объектов подводится. Неплохо поработали в этом году», - сообщил врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Фотографии передовиков отрасли и таблички с названиями лучших организаций разместили на доске почета. Есть там снимок и Дениса Агапова - в этом году он приводил в порядок проезжую часть в нескольких районах Сурского края.

«В строительной отрасли - уже около 10 лет. Интересно делать что-то своими руками, ремонтировать. Дорожная отрасль не стоит не месте, все время развивается, это радует. Растут требования к материалам, к подрядным организациям, и на выходе получается замечательный продукт - хорошая дорога», - отметил мастер участка дорожной организации Денис Агапов.

«Новая техника, новая асфальтобетонная смесь, хорошие асфальтоукладчики, хорошие катки, и рабочие привыкли работать качественно и с хорошим настроением», - пояснил заслуженный строитель России Александр Калашников.

В Пензенской области в дорожной сфере трудится около 2 000 человек.

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