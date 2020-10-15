В Пензенской области среди 150 новых зараженных оказалось 11 детей

15.10.2020 | 12:57

Среди новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 11 детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних: 5, 9 (двое), 13 (трое), 16 (двое) и 17 (трое) лет.

Всего за сутки выявили 150 заболевших. 103 из них - жители Пензы, 30 - Пензенского района, 8 - Сердобского, по 3 - Мокшанского и Бессоновского, 2 - Кузнецкого и 1 - Земетчинского.

«Находится под наблюдением 5 640 человек, сняты с наблюдения - 35 426», - уточнили в оперштабе.

В лабораториях за сутки обследовали 2 908 пензенцев.

За весь период распространения коронавируса в регионе им заразились 12 574 человека, в том числе 691 несовершеннолетний. 9 832 заболевших выздоровели, 142 ушли из жизни.