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Общество

В Пензенской области среди 150 новых зараженных оказалось 11 детей

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Среди новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 11 детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних: 5, 9 (двое), 13 (трое), 16 (двое) и 17 (трое) лет.

Всего за сутки выявили 150 заболевших. 103 из них - жители Пензы, 30 - Пензенского района, 8 - Сердобского, по 3 - Мокшанского и Бессоновского, 2 - Кузнецкого и 1 - Земетчинского.

«Находится под наблюдением 5 640 человек, сняты с наблюдения - 35 426», - уточнили в оперштабе.

В лабораториях за сутки обследовали 2 908 пензенцев.

За весь период распространения коронавируса в регионе им заразились 12 574 человека, в том числе 691 несовершеннолетний. 9 832 заболевших выздоровели, 142 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Верим.кошмарьте дальше.

Гость||

Гость писал(a):

Верим.кошмарьте
Всхрюкнешь?

Гость||

И что?

Гость||

Да чепуха ваш вирус.

Гость||

Гость писал(a):

Всхрюкнешь?
после вас мадам.

Гость||

Гость писал(a):

Да чепуха ваш вирус.
А что же тогда за новостями следите? Жили бы себе спокойно и не вспоминали про него.

Гость||

Гость писал(a):

после вас мадам.
Молодец, всхрюк засчитан.

Гость||

Гость писал(a):

А что же тогда за новостями следите? Жили бы себе спокойно и не вспоминали про него
Дак от спокойствия то и следим.Хочется иногда поугарать с вас коронозашоренных и перчатомасочных.

Гость||

Гость писал(a):

после вас мадам.

Молодец, всхрюк засчитан.

Да тыж моя девочка,продолжай вести подсчёт.

Гость||

Кошмар творится!поскорее бы исчез этот вирус!

Имя: Гость
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