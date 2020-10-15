Мэр Пензы напомнил горожанам о подготовке машин к зиме

15.10.2020 | 20:25

«На каждой машине в среднем работает по два человека в круглосуточном дежурстве, поэтому мы набираем еще около 70 человек на зимний период», - рассказал директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

Муниципальное предприятие примет на сезонную уборку дорог от снега водителей на спецтехнику - пока штат укомплектован не полностью. Что касается транспортного парка, то в 2020-м поступления новых автомобилей не было. Разгребать сугробы будут те, что есть в наличии.

«103 единицы, включая комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, бульдозеры, грейдеры, роторы. Будем дополнительно заключать договора на вывоз снега самосвалом», - сообщил Юрий Парастаев.

Не весь снег будут отправлять на специальные полигоны. Планируют, что уже этой зимой его станут растапливать больше. Приобретена вторая плавильная станция. Смонтируют ее там же, где и в прошлые сезоны работала первая установка, - под мостом на улице Либерсона.

Если снегоплавильная станция действует только в зимний период, то вакуумная машина, «универсальный солдат», на ходу круглый год.

«Зимой она посыпает тротуары и подметает, а летом - как пылесос. Удобная и комфортная», - пояснил водитель Дмитрий Ломовцев.

Готовность предприятия к зиме, по оценке главы администрации Пензы, высокая. Горюче-смазочные материалы закуплены, смесь для посыпания дорог и тротуаров есть.

«Хотел бы обратиться к жителям Пензы: не затягивайте с переходом на зимнюю резину. Безопасность на дорогах во многом зависит от того, шипованная ли резина. Просьба своевременно «переобуваться», готовить свои машины. Зима придет, как обычно, неожиданно для многих. Уже в конце недели мы ожидаем сильное ухудшение погоды, возможно, с выпадением снега», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Ежегодно на содержание дорог в областном центре выделяется около 400 миллионов рублей. Больше половины этой суммы - на зимнюю уборку.