В РПН ответили на вопрос о переходе пензенских школ на дистанционку

14.10.2020 | 13:20

Пост губернатора Ивана Белозерцева о ситуации с распространением коронавируса, опубликованный в соцсетях во вторник, 13 октября, вызвал бурное обсуждение среди его подписчиков. Одна из тем, которую подняли комментаторы, - переход на дистанционное обучение.

«Закройте, пожалуйста, школы»; «Закройте колледжи и университеты, все ходят без масок, скопления большие, половина болеют»; «Закрывайте школы, учителя все болеют, дети и без школы шастают всюду. Родители не смотрят за ними, а школа должна??? Рискуют здоровьем учителя и их семьи. А родителям лишь бы дома не сидеть со своими же детьми. Закройте школы!!!» - написали главе региона пользователи.

Региональное министерство образования напомнило, что в Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности, продленный до 29 октября включительно.

«В настоящий момент в образовательных организациях предпринимаются усиленные меры профилактики и недопущения распространения заболеваемости. Вместе с тем основным маркером ситуации в регионе остается Роспотребнадзор. Решение об изменении формы обучения принимается только на основе заключения указанного ведомства», - пояснил представитель минобра.

В тот же вечер появился ответ и от регионального управления Роспотребнадзора: «В ближайшее время перевод школ на дистанционное обучение не планируется».

По данным на 12 октября, в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 1 школа (в Заречном), 43 класса в других образовательных учреждениях и 9 групп в детских садах.