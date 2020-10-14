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Общество

В РПН ответили на вопрос о переходе пензенских школ на дистанционку

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Пост губернатора Ивана Белозерцева о ситуации с распространением коронавируса, опубликованный в соцсетях во вторник, 13 октября, вызвал бурное обсуждение среди его подписчиков. Одна из тем, которую подняли комментаторы, - переход на дистанционное обучение.

«Закройте, пожалуйста, школы»; «Закройте колледжи и университеты, все ходят без масок, скопления большие, половина болеют»; «Закрывайте школы, учителя все болеют, дети и без школы шастают всюду. Родители не смотрят за ними, а школа должна??? Рискуют здоровьем учителя и их семьи. А родителям лишь бы дома не сидеть со своими же детьми. Закройте школы!!!» - написали главе региона пользователи.

Региональное министерство образования напомнило, что в Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности, продленный до 29 октября включительно.

«В настоящий момент в образовательных организациях предпринимаются усиленные меры профилактики и недопущения распространения заболеваемости. Вместе с тем основным маркером ситуации в регионе остается Роспотребнадзор. Решение об изменении формы обучения принимается только на основе заключения указанного ведомства», - пояснил представитель минобра.

В тот же вечер появился ответ и от регионального управления Роспотребнадзора: «В ближайшее время перевод школ на дистанционное обучение не планируется».

По данным на 12 октября, в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 1 школа (в Заречном), 43 класса в других образовательных учреждениях и 9 групп в детских садах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В тот же вечер появился ответ и от регионального управления Роспотребнадзора: «В ближайшее время перевод школ на дистанционное обучение не планируется».
Хоть кто-то здраво мыслит.

Гость||

В ближайшее время- это в которое? Завтра не планируется? Отстаньте от детей, и прекратите нервировать родителей!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В настоящий момент в образовательных организациях предпринимаются усиленные меры профилактики и недопущения распространения заболеваемости.
Поконкретнее можно? Или сейчас так принято говорить и не сказать при этом ничего?

Гость||

Школьников- на каникулы, в садах дежурные группы. Сразу понизится нагрузка на врачей!

Гость||

До каникул тянут

Гость||

Полностью согласна на каникулы

Гость||

Недельку еще, а там глядишь досрочно на каникулы отпустят, как в Москве.

Гость||

Гость писал(a):

Недельку еще, а там глядишь досрочно на каникулы отпустят, как в Москве
Вряд ли, у нас тут как будто отдельное государство со своими царями!

Гость||

да отправьте детей на каникулы,нагрузка на врачей сразу уменьшится,подумайте о людях

Гость||

В настоящий момент в образовательных организациях предпринимаются усиленные меры профилактики и недопущения распространения заболеваемости. Можно узнать какие конкретно? Самим- то не смешно?

Гость||

Распустите детей. Проявите хоть чуточку здравого смысла. Неужели вы не видете, что происходит!? Весной, далеко не при таких показателях заболеваемости, дети были дома.

Гость||

Дождутся того, что родители, кому не безразлична дети и близкие, просто не будут отправлять детей в школу для того, чтобы обезопасить свою семью

Имя: Гость
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