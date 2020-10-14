Борьба с COVID-19: на обеспечение школ в Пензе направили 25 млн

14.10.2020 | 15:07

В сентябре в Пензе на обеспечение школ всем необходимым для борьбы с распространением коронавируса направили около 10 млн, в октябре - 15 млн рублей.

Такие данные на заседании комиссии гордумы в среду, 14 октября, озвучил и. о. начальника управления образования Федор Клемин.

«В самих образовательных учреждениях сложилась экономия - по питанию, электричеству, теплу. Поэтому нам в городе было позволено эти средства направить на приобретение дезинфицирующих средств, ламп бактерицидных, масок. На сегодня все образовательные учреждения обеспечены всем необходимым», - заявил он.

Один из депутатов поинтересовался, нельзя ли шить маски для учителей и детей на уроках технологии.

Федор Клемин ответил, что научить школьников шить маски можно, но за счет этого обеспечить такими изделиями всю школу просто невозможно, ведь маску нужно менять каждые два часа.

«А потом нам скажут еще, что мы используем детский труд», - заключил он.