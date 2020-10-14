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Общество

Борьба с COVID-19: на обеспечение школ в Пензе направили 25 млн

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В сентябре в Пензе на обеспечение школ всем необходимым для борьбы с распространением коронавируса направили около 10 млн, в октябре - 15 млн рублей.

Такие данные на заседании комиссии гордумы в среду, 14 октября, озвучил и. о. начальника управления образования Федор Клемин.

«В самих образовательных учреждениях сложилась экономия - по питанию, электричеству, теплу. Поэтому нам в городе было позволено эти средства направить на приобретение дезинфицирующих средств, ламп бактерицидных, масок. На сегодня все образовательные учреждения обеспечены всем необходимым», - заявил он.

Один из депутатов поинтересовался, нельзя ли шить маски для учителей и детей на уроках технологии.

Федор Клемин ответил, что научить школьников шить маски можно, но за счет этого обеспечить такими изделиями всю школу просто невозможно, ведь маску нужно менять каждые два часа.

«А потом нам скажут еще, что мы используем детский труд», - заключил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В 77 школе заставляют дезинфицировать классы родителей!!!

Гость||

Это учителя и ученик не может с собой принести 4 маски ! В больницах весь персонал, сам о себе заботится, а учителям маски одноразовые подавай !

Гость||

15.27, а сейчас как по-другому справляться? В больницах тоже волонтеры помогают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из депутатов поинтересовался, нельзя ли шить маски для учителей и детей на уроках технологии.
это смотря для чего если чтобы слюнисопли не разлетались то можно. А вот от вируса ковид который кличат думаю только под силу депутату задавший сея вопрос.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.10.2020 15:27|

В 77 школе заставляют дезинфицировать

от чего?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из депутатов поинтересовался, нельзя ли шить маски для учителей и детей на уроках технологии.
Он дурачок? Зачем тратить на это время в школе, в нете полно подобной информации? Изображает имитацию бурной деятельности, кто этого клоуна выбирал?

Гость||

Гость писал(a):

В 77 школе заставляют дезинфицировать классы родителей!!!
Прошкину намылить попу!

Гость||

А в новом корпусе 74-ой школы даже полы не моют! Нет уборщиц! Какая дезинфекция....

Гость||

В Засечном разве есть бактерицидные лампы? Куда деньги дели?

Гость||

Все дезинфицирующие средства в класс покупают родители.Учителя на перемене обрабатыватолы столы.Отдел образования все это проверяет.А деньги то где?

Гость||

В 53-й школе дети сдают тесты на ковид !

Гость||

Это для какой школы закупили лампы и маски на такие суммы? В 77шк.ничего нет, только в актовом зале две лампы поставили и всё.

Имя: Гость
Комментарий:

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