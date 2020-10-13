В Пензе рейды по торговым точкам решили проводить и в выходные

13.10.2020 | 14:51

В Пензе рейды по торговым точкам на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора будут проводить и в выходные. Такое поручение во вторник, 13 октября, дал мэр Андрей Лузгин.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего бизнеса администрации города Ольга Жовтяк доложила, что за последние дни нарушений не выявлено.

«Персонал торговых объектов, которые мы посетили, относится с пониманием и выполняет все необходимые меры», – сообщила она.

Те же требования предъявляются к покупателям, за их соблюдением проверяющие также следят. Теперь наведываться на объекты будут и по выходным, когда там традиционно увеличивается число посетителей.

Меры по борьбе с распространением коронавируса должны приниматься и в общественном транспорте. Помимо дезинфекции, решено «между объявлениями остановок включать голосовые напоминания о необходимости находиться в транспорте в средствах индивидуальной защиты», сообщили в пресс-службе мэрии.