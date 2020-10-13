Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|16:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе рейды по торговым точкам решили проводить и в выходные

Печать

В Пензе рейды по торговым точкам на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора будут проводить и в выходные. Такое поручение во вторник, 13 октября, дал мэр Андрей Лузгин.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего бизнеса администрации города Ольга Жовтяк доложила, что за последние дни нарушений не выявлено.

«Персонал торговых объектов, которые мы посетили, относится с пониманием и выполняет все необходимые меры», – сообщила она.

Те же требования предъявляются к покупателям, за их соблюдением проверяющие также следят. Теперь наведываться на объекты будут и по выходным, когда там традиционно увеличивается число посетителей.

Меры по борьбе с распространением коронавируса должны приниматься и в общественном транспорте. Помимо дезинфекции, решено «между объявлениями остановок включать голосовые напоминания о необходимости находиться в транспорте в средствах индивидуальной защиты», сообщили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Очередной бредовый бред.

Гость||

Очередные халявщики ? Сами ничего делать не хотят, а грабят торгашей и простых граждан "законными штрафами" на пользу чиновничеству ? С Пензе итак уже ничо тольком не работает, вся промышленность переехала в Китай и Узбекистан, так ещё коронобесием гноить стали ?

Гость||

Гость писал(a):

Очередной бредовый бред.
Точно! Нас посетил Бред Питт. Роспотребнадзор требует, вот пусть проверяет и применяет санкции, а не белоглазый имитирует бурную деятельность. Дурдом!

Гость||

Очень нужная инициатива! казну разворовали, необходимо набивать, у людей может и не получиться, обеднели и с весенними штрафами не все гладко получалось, а у торговых сетей милое дело бабосы срубить тысяч по 300-500, они все расходы в цену заложат , так и казна пополниться и народ не заметит

Гость||

Стесняюсь спросить, а как там месячник по благоустройству? Каковы результаты? Что убрали? А то каждый день про какие-то свалки, растущие по всему городу, пишут!

Гость||

в Холмы сходите. Ярмарки проводят.

Гость||

Вообще все т.ц. торгуют..а Цум скопище людей рядом с туалетом..вот где антисанитария.лавочки ещё для молодёжи организовали сидят заоазу собирают..охрана бездействует.

Гость||

А вы туда не ходите, и нервы и деньги целее. Сидите и радуйтесь своему уму

Гость||

А почему моечки белозерцева не закрывались никогда?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте