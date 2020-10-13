В области заболеваемость ОРВИ среди взрослых выше эпидпорога на 98%

13.10.2020 | 16:50

Во вторник, 13 октября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало данные об эпидемиологической ситуации по гриппу и респираторно-вирусным инфекциям в регионе на 41-й неделе года, с 5-го по 11-е число.

За это время зарегистрировали 3 964 случая ОРВИ (297,7 на 100 тысяч населения), что на 25,4% больше, чем на предыдущей неделе.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 10,8%. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 98,2%», - уточнили в управлении.

Самый высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Нижнеломовском районе, за ним следуют Кузнецк, Каменский, Белинский, Мокшанский, Шемышейский районы, Пенза, Сердобский и Кузнецкий районах.

Что касается областного центра, то здесь зафиксировали 1 755 случаев ОРВИ - на 24,9% больше, чем на предыдущей неделе. Это на 21,4% выше уровня эпидпорога.

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе во всех возрастных группах ниже контрольного уровня, превышение по взрослому населению - на 34,7%», - пояснили в РПН.