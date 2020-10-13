Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|11:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области выявили нарушения при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет

Печать

В Пензенской области с марта 2020 года выявили более 20 нарушений законодательства при назначении новых ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Так, в Пензенском и Шемышейском районах не соблюдались сроки принятия органами соцзащиты населения решений о назначении выплат. В Спасском и Кузнецком гражданам необоснованно отказывали, ссылаясь на недостаточность документов, что противоречит закону.

Все вышеперечисленные нарушения нашли и в деятельности Социального управления Пензы.

«В ГАУ Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» работник нарушил порядок осуществления административных процедур по приему заявления о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты, в связи с чем был нарушен срок ее выплаты», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Что касается работы регионального минтруда, его сотрудники при рассмотрении жалоб пяти граждан на отказ органов соцзащиты в назначении им выплаты не учитывали, что такие решения были приняты необоснованно.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура региона внесла представление министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - уточнила Светлана Артамонова.

В целом внесено 11 представлений, возбуждено одно административное дело.

По данным на конец сентября, в Пензенской области ежемесячная выплата в размере 4 908,5 рубля назначена 25 757 детям в возрасте от 3 до 7 лет. На эти цели в общем выделен 1 млрд 114 млн 400 тыс. рублей (1 млрд 25 млн 300 тыс. из федерального бюджета, 89 млн 100 тыс. - из регионального).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Я уж думал накрыли получивших, у кого ребенку 8-й год пошел...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте