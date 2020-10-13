В области выявили нарушения при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет

13.10.2020 | 10:22

В Пензенской области с марта 2020 года выявили более 20 нарушений законодательства при назначении новых ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Так, в Пензенском и Шемышейском районах не соблюдались сроки принятия органами соцзащиты населения решений о назначении выплат. В Спасском и Кузнецком гражданам необоснованно отказывали, ссылаясь на недостаточность документов, что противоречит закону.

Все вышеперечисленные нарушения нашли и в деятельности Социального управления Пензы.

«В ГАУ Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» работник нарушил порядок осуществления административных процедур по приему заявления о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты, в связи с чем был нарушен срок ее выплаты», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Что касается работы регионального минтруда, его сотрудники при рассмотрении жалоб пяти граждан на отказ органов соцзащиты в назначении им выплаты не учитывали, что такие решения были приняты необоснованно.

«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура региона внесла представление министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - уточнила Светлана Артамонова.

В целом внесено 11 представлений, возбуждено одно административное дело.

По данным на конец сентября, в Пензенской области ежемесячная выплата в размере 4 908,5 рубля назначена 25 757 детям в возрасте от 3 до 7 лет. На эти цели в общем выделен 1 млрд 114 млн 400 тыс. рублей (1 млрд 25 млн 300 тыс. из федерального бюджета, 89 млн 100 тыс. - из регионального).