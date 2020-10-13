В Кузнецке из-за коронавируса и ОРВИ дезинфицируют остановки

13.10.2020 | 09:58

В Кузнецке вновь дезинфицируют остановки общественного транспорта. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Сергей Златогорский из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

«За прошлую неделю в полтора раза выросло количество внебольничных пневмоний, 60 случаев за неделю, на 30% увеличилось количество ОРВИ, вновь появились «ковиды». Все койки в городе и области заняты, где-то начинается перегрузка системы здравоохранения. Если сейчас появится грипп, а эти два потока должны быть отдельными, то как будет - неизвестно, это надо растолковывать народу», - сообщил Златогорский во время оперативного совещания в понедельник, 12 октября.

В связи с этим в Кузнецке будут уделять пристальное внимание соблюдению масочного режима в транспорте и на предприятиях торговли. Кроме того, в городе вернутся к дезинфекции общественных мест.

«Сотрудники управления ГОЧС Кузнецка вновь приступили к мероприятиям по обработке мест общественного пользования, остановочных павильонов специальными средствами. Работы будут проведены во всех микрорайонах города», - подчеркнули представители местной администрации.

Уборку с использованием дезинфицирующих веществ должны проводить и в подъездах многоквартирных домов. Управляющим компаниям напомнят об этой необходимости.