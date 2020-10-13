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Общество

В Кузнецке из-за коронавируса и ОРВИ дезинфицируют остановки

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В Кузнецке вновь дезинфицируют остановки общественного транспорта. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Сергей Златогорский из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

«За прошлую неделю в полтора раза выросло количество внебольничных пневмоний, 60 случаев за неделю, на 30% увеличилось количество ОРВИ, вновь появились «ковиды». Все койки в городе и области заняты, где-то начинается перегрузка системы здравоохранения. Если сейчас появится грипп, а эти два потока должны быть отдельными, то как будет - неизвестно, это надо растолковывать народу», - сообщил Златогорский во время оперативного совещания в понедельник, 12 октября.

В связи с этим в Кузнецке будут уделять пристальное внимание соблюдению масочного режима в транспорте и на предприятиях торговли. Кроме того, в городе вернутся к дезинфекции общественных мест.

«Сотрудники управления ГОЧС Кузнецка вновь приступили к мероприятиям по обработке мест общественного пользования, остановочных павильонов специальными средствами. Работы будут проведены во всех микрорайонах города», - подчеркнули представители местной администрации.

Уборку с использованием дезинфицирующих веществ должны проводить и в подъездах многоквартирных домов. Управляющим компаниям напомнят об этой необходимости.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все койки в городе и области заняты, где-то начинается перегрузка системы здравоохранения.
А всё самое интересное ещё только начинается.

Гость||

Почему в Пензе не дезинфицируют остановки и детские площадки???

Гость||

Заболевшие с его слов есть, а в статистике как было 138 так и есть! только в Кузнецке 12 -30 человек заболели! Золотой опять химичишь!

Гость||

Гость писал(a):

Заболевшие с его слов есть, а в статистике как было 138 так и есть! только в Кузнецке 12 -30 человек заболели! Золотой опять химичишь!
Так для вашей пользы, на чистых остановках гороздо лучше пребывать, чем на грязных

Гость||

Гость писал(a):

Почему в Пензе не дезинфицируют остановки и детские площадки???
Денег нет, ушли на кентавра, курдову мать, коричневый мост, оставшиеся по карманам.

Гость||

Гость писал(a):

Почему в Пензе не дезинфицируют остановки и детские площадки???
Потому что власти на вас наплевать, вот штраф с вас содрать это они мгновенно придумали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все койки в городе и области заняты, где-то начинается перегрузка системы здравоохранения.
Вот самое главное в этой новости!! А не сколько там КВ выявили и сколько в статистику пошло!

Вы хоть понимаете, ЧТО это значит?

Это начало коллапса. Поэтому и пошли остановки дезинфицировать. Далее закроют школы и колледжи, кафе и всю развлекаловку.

Гость||

Гость писал(a):

Это начало коллапса. Поэтому и пошли остановки дезинфицировать. Далее закроют школы и колледжи, кафе и всю развлекаловку.
Если для тебя коллапс это закрытие кафе и развлекаловок, то ты очень неплохо живешь, трудяжка наш. Слабо ты представляешь, что такое коллапс.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все койки в городе и области заняты, где-то начинается перегрузка системы здравоохранения
Хоть один чиновник признал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уборку с использованием дезинфицирующих веществ должны проводить и в подъездах многоквартирных домов. Управляющим компаниям напомнят об этой необходимости.
сделают постановочное фото, что производится уборка, и увеличат плату(если нет включат) в квитанцию, припишут заказ дез.средств, кгостюмов и т.п, и дальше по цепочке

Гость||

Гость писал(a):

Денег нет, ушли на кентавра, курдову мать, коричневый мост, оставшиеся по карманам
Логично.Кто бы этим занимался,у нас только перед выборами появляются голуби мира,потом их днём с огнем не сыщешь.

Гость||

То, что делает Златогорский в Кузнецк, этого в Пензе никогда не было, всем по хер. В магазинах только когда на камеру, обслуживают без масок и продавцы видят это и молчат, один рохеризм. В Москве ограничения и у нас как под копирку. В Москве увеличено количество заболевших и в Пензе, обезьяны блин.

Имя: Гость
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