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Общество

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе и 15 районах

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Во вторник, 13 октября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о 141 зараженном коронавирусом жителе региона.

Уточняется, что среди новых инфицированных семеро детей в возрасте 2 и 9 месяцев, 2, 6 (двое), 11 и 12 лет.

В Пензе проживает 81 заболевший, в Пензенском районе - 21, в Мокшанском - 8, Нижнеломовском - 7, Кузнецком - 6, Малосердобинском и Лопатинском - по 4, Шемышейском - 2, Городищенском, Камешкирском, Спасском, Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском, Сердобском и Никольском - по 1.

«Находится под наблюдением 5 526 человек, снято - 34 987», - пояснили в оперативном штабе.

За сутки в лабораториях обследовали 2 673 жителя региона.

В целом в области коронавирусом заразились 12 279 человек, 9 679 выздоровели, 140 умерли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Люди заразились еще две недели назад, а результат только пришел. Это говорит, что мы видим статистику двухнедельной давности. Потому не плачьте, что "на глаз" число больных гораздо больше. Да, больше, и будет еще больше.

Имя: Гость
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