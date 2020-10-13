Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе и 15 районах

13.10.2020 | 12:36

Во вторник, 13 октября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о 141 зараженном коронавирусом жителе региона.

Уточняется, что среди новых инфицированных семеро детей в возрасте 2 и 9 месяцев, 2, 6 (двое), 11 и 12 лет.

В Пензе проживает 81 заболевший, в Пензенском районе - 21, в Мокшанском - 8, Нижнеломовском - 7, Кузнецком - 6, Малосердобинском и Лопатинском - по 4, Шемышейском - 2, Городищенском, Камешкирском, Спасском, Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском, Сердобском и Никольском - по 1.

«Находится под наблюдением 5 526 человек, снято - 34 987», - пояснили в оперативном штабе.

За сутки в лабораториях обследовали 2 673 жителя региона.

В целом в области коронавирусом заразились 12 279 человек, 9 679 выздоровели, 140 умерли.