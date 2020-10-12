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Общество

В Заречном оборудование для анализов на COVID-19 дало сбой

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В центре гигиены и эпидемиологии в Заречном больше не берут анализы на COVID-19 у частных лиц. Исследования приостановили с субботы, 10 октября, из-за проблем с оборудованием.

«Наш старый амплификатор дает сбой, поэтому мы закрылись на профилактику», - пояснила руководитель ЦГиЭ Марина Амплетова. Ее слова приводит портал «Заречье сегодня».

При этом анализы продолжают брать у сотрудников ряда предприятий, а также у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию и у тех, кто контактировал с больными.

О возобновлении приема анализов от частных лиц обещают сообщить дополнительно. Пока зареченцы могут воспользоваться услугами платных клиник.

По данным на утро понедельника, 12 октября, диагноз COVID-19 подтвердили у 1 081 жителя закрытого города. 90 человек находятся в МСЧ-59 (всего в учреждении 92 койки, то есть лимит практически исчерпан). 405 человек получают лечение амбулаторно, 2 - в Пензе.

Из-за наплыва заразившихся местный перинатальный центр вновь перепрофилируют под инфекционное отделение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

И что нам теперь делать? Каждого лося подозревать? Когда ворота заварят?

Гость||

Кому то выгодно, чтобы прием анализов принимали в частных клиниках. Неужели непонятно всем читающим.

Имя: Гость
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