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Общество

В Пензенской области за выходные было 8 лесных пожаров на 60 га

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Пензенская область в огне. То тут, то там возникают очаги возгорания. В связи с аномально сухой осенней погодой представители регионального минлесхоза просят граждан воздержаться от посещения лесов.

«Горим очень серьезно последнее время, особенно тяжелые выходные у нас выдались, произошло восемь лесных пожаров на территории порядка 60 га. Это очень много», - сообщил заместитель начальника отдела Минлесхоза Пензенской области Дмитрий Новиков.

Сам министр лесного хозяйства Александр Москвин руководит спецоперацией по ликвидации пожара в Пензенском районе. Техника в распоряжении есть. В срочном порядке минерализованной полосой отсекают зону огня от еще не тронутой пламенем территории.

Пожароопасный период в области продолжается. Пока говорить о сроках снятия запретов и ограничений рано. Огненная стихия наносит серьезный ущерб и природе, и человеку.

«Горят лесные культуры, пропадает труд работников леса. Лес выращивается очень продолжительное время. Возраст спелости наиболее ценных сосновых насаждений у нас 80-100 лет. В одно мгновение этот весь труд от лесных пожаров может просто пропасть», - пояснил Дмитрий Новиков.

Пожалуй, такого количества возгораний и в таких масштабах представители ведомства не помнят со времен аномально жаркого 2010 года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сам министр лесного хозяйства Александр Москвин руководит спецоперацией
Какое житие твоё, пёс смердящий.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Москвин руководит спецоперацией
АХА-ХА-ХА!!! Спецоператор хренов.

Имя: Гость
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