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Общество

В Пензе подвели итоги проверки по факту пожаров на городской свалке

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В прокуратуре Пензенской области подвели итоги проверки, организованной по факту возгорания мусора на полигоне твердых коммунальных отходов на улице Осенней.

О том, что на так называемой Чемодановской свалке произошел пожар, стало известно утром 18 сентября. Тогда в МЧС сообщали о нескольких очагах площадью 300 и 500 квадратных метров. Мусор не удавалось потушить на протяжении нескольких дней. Дым от горящей свалки накрыл Заречный. Горение удалось полностью ликвидировать 7 октября.

Подобные ЧП бывают на полигоне практически ежегодно. Так, в июне 2014-го там вспыхнули залежи мусора на площади 800 квадратных метров. С огнем боролись всю ночь. Горела свалка и в июне 2015-го, и в августе 2016-го.

Прокуратура решила проверить, как на объекте соблюдалось природоохранное законодательство и требования пожарной безопасности.

«Установлено, что собственником земельного участка ООО «Спецтранс» в нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об охране атмосферного воздуха» допущено возгорание отходов производства и потребления. Об аварии, связанной с обращением с отходами, уполномоченные органы незамедлительно проинформированы не были», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники прокуратуры выехали на полигон и вместе со специалистами Росприроднадзора отобрали пробы атмосферного воздуха. Лабораторные анализы показали, что превышения загрязняющих веществ в нем нет.

«В отношении виновного лица - ООО «Спецтранс» - возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления), руководителю организации внесено представление», - добавила Светлана Артамонова.

Акты находятся на рассмотрении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ни о чем, бла-бла-бла. Был умышленный пал отходов.

Гость||

Гость писал(a):

Был умышленный пал
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Был умышленный пал
Вы дурачок?
Привет, а где твоя подруга "Я чуть не забеременела"?

Гость||

Дурачок не дурачок,а бабки тролю капают.

Гость||

Горит там ежедневно. Иногда выходит из под контроля.

Гость||

Скоро подожгут Чемодановское кладбище,что бы не вывозить мусор???

Гость||

Ну хоть прокуроры возбудились.

Гость||

Еще бы не мешало штрафануть руководство небольшого рынка"Согласие",в простонародие называемый "зеленый",что находиться рядом с бывшим стадионом "Спартак" на Шуисте,чтобы не платить за вывоз мусора,там ежедневно,ранним утром сжигают его в контейнерах,вонь стоит непереносимая.

Имя: Гость
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