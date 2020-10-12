В Пензе подвели итоги проверки по факту пожаров на городской свалке

12.10.2020 | 09:47

В прокуратуре Пензенской области подвели итоги проверки, организованной по факту возгорания мусора на полигоне твердых коммунальных отходов на улице Осенней.

О том, что на так называемой Чемодановской свалке произошел пожар, стало известно утром 18 сентября. Тогда в МЧС сообщали о нескольких очагах площадью 300 и 500 квадратных метров. Мусор не удавалось потушить на протяжении нескольких дней. Дым от горящей свалки накрыл Заречный. Горение удалось полностью ликвидировать 7 октября.

Подобные ЧП бывают на полигоне практически ежегодно. Так, в июне 2014-го там вспыхнули залежи мусора на площади 800 квадратных метров. С огнем боролись всю ночь. Горела свалка и в июне 2015-го, и в августе 2016-го.

Прокуратура решила проверить, как на объекте соблюдалось природоохранное законодательство и требования пожарной безопасности.

«Установлено, что собственником земельного участка ООО «Спецтранс» в нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об охране атмосферного воздуха» допущено возгорание отходов производства и потребления. Об аварии, связанной с обращением с отходами, уполномоченные органы незамедлительно проинформированы не были», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники прокуратуры выехали на полигон и вместе со специалистами Росприроднадзора отобрали пробы атмосферного воздуха. Лабораторные анализы показали, что превышения загрязняющих веществ в нем нет.

«В отношении виновного лица - ООО «Спецтранс» - возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления), руководителю организации внесено представление», - добавила Светлана Артамонова.

Акты находятся на рассмотрении.