Олег Климанов ответил на вопросы зареченцев о ситуации с COVID-19

12.10.2020 | 17:14

В понедельник, 12 октября, глава Заречного Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом, тестировании и лечении заразившихся.

Олег Климанов пояснил, что анализы на COVID-19 берут у тех зареченцев, у которых КТ подтвердила пневмонию, пациентов старше 65 лет с признаками заболевания, медработников, детей, лиц, проживающих в интернатах. На 8-10-й день сделают тесты тем, кто находится на карантине или контактировал с инфицированным.

Многие зареченцы (на 12 октября их 405) лечатся амбулаторно. Для помощи им в поликлинике создали бригаду врачей. В первый день медики осматривают заболевшего, а в дальнейшем, если пациент хорошо себя чувствует, консультируют по телефону.

«Лечащий врач выдает и продлевает больничный лист, назначает лечение, следит за сатурацией, направляет на КТ и другие необходимые исследования», - рассказал Олег Климанов.

КТ, по его словам, делают всем горожанам с положительным тестом на коронавирус. Направление выдает лечащий врач.

Что касается школьников, чьи классы закрыли на карантин, то им обязательно делают тесты на коронавирус. Кроме того, родителям ребят до 7 лет выдают больничный лист.

Также зареченцы с подтвержденным коронавирусом пожаловались Олегу Климанову на то, что очень долго ждут врача: «Четыре дня никто не звонит и не приходит. В поликлинике отвечают, что не знают, что делать».

Глава города ответил, что в бригаде медиков, наблюдающих за пациентами с COVID-19, три врача-терапевта. В настоящее время в Заречном уровень заболеваемости достиг пиковых значений, поэтому с 12 октября к работе планирует приступить еще один специалист.

«Посещение больного врачом не предусматривает ежедневного осмотра при стабильном состоянии. Врач сам назначает контрольные мазки на 10-12-й день лечения», - пояснил Олег Климанов.

Ранее сообщалось, что в связи с большим количеством заразившихся в Заречном перинатальный центр станет инфекционным госпиталем. Он уже готовится принять новых больных. МСЧ-59 практически полностью заполнена пациентами, на 12 октября там лечили 90 горожан. Всего в медучреждении оборудованы 92 койки для подхвативших вирус.