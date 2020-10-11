Новый фонтан в Пензе так и не закрыли на консервацию

11.10.2020 | 13:51

Реконструированный светомузыкальный фонтан в Пензе продолжает работать, хотя с 9-го числа его должны были закрыть на консервацию.

Специалисты планируют провести на объекте комплекс технических мероприятий, необходимых для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимний период.

Процесс проходит в несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем промывают чашу, демонтируют подсветку. В некоторых городах зимой используют укрывную конструкцию.

С фонтаном, открытым 5 сентября, пензенцы прощались уже дважды. Изначально городская администрация сообщала, что его начнут готовить к консервации с 5 октября. Вечером 4-го на Фонтанной площади было особенно людно: жители пришли посмотреть на новую достопримечательность до ее закрытия.

Однако работы решили отложить до 9-го числа из-за благоприятных погодных условий. 8-го горожане, правда уже не в таком большом количестве, снова сказали фонтану «до свидания» - и опять напрасно: он продолжил радовать публику.

Новая дата закрытия гидротехнического сооружения пока не называется.