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Общество

Новый фонтан в Пензе так и не закрыли на консервацию

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Реконструированный светомузыкальный фонтан в Пензе продолжает работать, хотя с 9-го числа его должны были закрыть на консервацию.

Специалисты планируют провести на объекте комплекс технических мероприятий, необходимых для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий в зимний период.

Процесс проходит в несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем промывают чашу, демонтируют подсветку. В некоторых городах зимой используют укрывную конструкцию.

С фонтаном, открытым 5 сентября, пензенцы прощались уже дважды. Изначально городская администрация сообщала, что его начнут готовить к консервации с 5 октября. Вечером 4-го на Фонтанной площади было особенно людно: жители пришли посмотреть на новую достопримечательность до ее закрытия.

Однако работы решили отложить до 9-го числа из-за благоприятных погодных условий. 8-го горожане, правда уже не в таком большом количестве, снова сказали фонтану «до свидания» - и опять напрасно: он продолжил радовать публику.

Новая дата закрытия гидротехнического сооружения пока не называется.

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Гость||

Эта новость говорит лишь о том, что в Пензе людям и сходит не куда, раз фонтан возводят в культ.

Гость||

Фонтан необходимо отключать в начале отопительного сезона. Включили отопление, отключили фонтан. На следующей неделе до 23 градусов, но батареи жарят, улицу топят, окна нараспашку. Никак не нажрутся тепловики.

Гость||

Упорно называют фонтан "гидротехническим сооружением". В квартире есть тоже гидротехническое сооружение - унитаз.

Гость||

Гость писал(a):

Упорно называют фонтан "гидротехническим сооружением". В квартире есть тоже гидротехническое сооружение - унитаз.
есть.у тебя из него тоже как из фонтана-говно вверх ритмично подлетает? под музыку твоего пердежа

Гость||

Коняку-дырявую хороняку законсервируйте .)))

Гость||

Фонтан сделали странный, от него лужи в сторону качелей, видно, там наклон в ту сторону. Если не законсервируют до заморозков, будет каток

Имя: Гость
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