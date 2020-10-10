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Общество

Жители Пензенской области стали есть больше мяса и яиц

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Пензастат обнародовал статистику потребления основных продуктов питания в Пензенской области. По сравнению с 2018 годом, в 2019-м жители региона стали больше есть яиц и молочных продуктов.

Согласно показателям, в 2018-м на душу населения приходилось 225 куриных яиц и 198 кг молокопродуктов, в 2019-м – 228 и 201 соответственно.

Практически не изменилось потребление хлеба (101 кг на душу населения в 2018-м и 2019-м) и мяса (76 кг в 2018-м и 77 кг в 2019-м).

«В структуре энергетической ценности основных продуктов питания (по данным выборочного обследования домашних хозяйств), удельный вес хлеба и хлебных продуктов за период с 2011 по 2019 год снизился с 37,0 до 36,1%, картофеля – с 3,4 до 3,0%. При этом доля мяса и мясопродуктов возросла с 16,9 до 18,2%, яиц – с 1,7 до 1,8%», - рассказали в Пензастате.

В 2019 году по уровню потребления мяса область заняла 5-е место среди регионов ПФО, картофеля – 3-е, фруктов и ягод – 8-е, овощей – 9-е.

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