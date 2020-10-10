Ярмарка садоводов в Пензе ознаменовала закрытие сезона

10.10.2020 | 18:00

Не миллион, но очень много алых и не только роз. «Королева цветов» стала украшением садоводческой ярмарки.

На улице Гагарина перед завершением дачного сезона для любителей поработать на земле провели выставку-продажу саженцев плодовых и кустарниковых деревьев, виноградной лозы, необходимого инвентаря.

Антонина Копачевская и сама выращивает клубнику, и других учит, как получить хороший урожай.

«Для клубники - поздняя посадка, так что у нас она вся - с закрытой корневой, это называется перевалкой. Вот они сейчас сделают перевалочку и болеть не будут, все приживется», - рассказала садовод.

«Смотрю новинки, потом по интернету почитаю, потом буду покупать. У меня клубники много - и ремонтантной, и всякой», - поделилась пенсионерка.

Без Владимира Митюряева из Башмаковского района и его продукции не обходится практически ни одна ярмарка. Он выращивает более 250 сортов винограда. Год был непростым, лето задержалось, опыление прошло не так, как надо, но поводы для гордости все же есть.

«Черный коготь» себя хорошо показал, «дубовский розовый» - тоже, «рошфор» здоровый вырос», - оценил результаты своих трудов виноградарь.

Удивили покупателей размерами кочанов капусты и фермеры из Городищенского района.

«Основная наша работа - цветы: мы занимаемся петуниями, рассадой, многолетками. Цветная капуста - это по сезону, сажаем, чтобы продлить работу. В этом году она хорошая уродилась, за пять лет не было еще, чтобы на пять килограммов», - отметила глава крестьянско-фермерского хозяйства Кадрия Дашкина.

Сельскохозяйственных ярмарок из-за коронавируса в 2020-м было мало: одна - в начале сезона, весной, вторая - прощальная встреча садоводов-любителей и производителей.

«В части безопасности у нас приняты все меры: соблюдается дистанция, проведена санитарная дезинфекция площадки, разадются средства индивидуальной защиты (маски)», - сообщил заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Александр Кузьмичев.

Рядов на ярмарке было немного.