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Общество

Оперштаб сообщил о 128 заразившихся коронавирусом пензенцах

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В субботу, 10 октября, в региональном оперативном штабе сообщили о 128 новых случаях коронавирусной инфекции. Ранее прошла информация о 110 выявленных за сутки заразившихся.

В Пензе прибавился 81 инфицированный, в Кузнецком районе – 12, в Лопатинском – 8, в Никольском и Лунинском – по 7, в Сосновоборском - 4.

3 случая зарегистрировали в Иссинском районе, по 2 – в Пензенском и Бессоновском, по 1 – в Городищенском и Камешкирском.

Среди новых пациентов - 15 детей: четверо 14-летних подростков, двое 15-летних, двое 16-летних, 12- и 17-летний. Также диагноз поставили 1-месячному младенцу и детям 2, 4, 7 и 9 лет.

Общее число инфицированных несовершеннолетних в регионе составило 658.

С начала эпидемии в Пензенской области коронавирус удалось побороть 9 597 пациентам. 139 человек скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Прекратите информационный терроризм! есть и лекарство и вакцина! Хватит нагнетать истерику из за соплей!!!!

Гость||

Вот именно. Кто-то всю жизнь с соплями- и ничего, привык.

Гость||

Вот вот на спад должно пойти!

Имя: Гость
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