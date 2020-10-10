Коронавирус: в регионе продолжает расти число заразившихся

В субботу, 10 октября, в Пензенской области прибавилось 110 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.
9 октября зарегистрировали 107 новых пациентов, 8-го – 105, 7-го – 101.
Общее число случаев COVID-19 в регионе составило 11 877. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 597 человек. 139 (65 мужчин и 74 женщины) скончались.
8 октября на совещании в региональном правительстве озвучили причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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