Коронавирус: в регионе продолжает расти число заразившихся

10.10.2020 | 10:43

В субботу, 10 октября, в Пензенской области прибавилось 110 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

9 октября зарегистрировали 107 новых пациентов, 8-го – 105, 7-го – 101.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составило 11 877. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 597 человек. 139 (65 мужчин и 74 женщины) скончались.

8 октября на совещании в региональном правительстве озвучили причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».