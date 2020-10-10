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Общество

Коронавирус: в регионе продолжает расти число заразившихся

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В субботу, 10 октября, в Пензенской области прибавилось 110 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

9 октября зарегистрировали 107 новых пациентов, 8-го – 105, 7-го – 101.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составило 11 877. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 597 человек. 139 (65 мужчин и 74 женщины) скончались.

8 октября на совещании в региональном правительстве озвучили причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Тушите свет! Или скоро дадут темноту...

Гость||

И кто там против крематория? С прибавочкой Вас?

Гость||

Когда весь этот кошмар закончиться?Всем здоровья!

Гость||

Пора хоть школы прикрыть. Рассадник заразы там.

Гость||

Рассадник заразы - общественный транспорт.

Гость||

Безсимптомно переносящие школяры лихо поддают "эпидпроцессы в семейных очагах", никакой дистанциии, пятинедельные маски, маски из кармана перед магазином, маршруткой - так и будет эта зараза жарить.

Гость||

Вот еще ярмарку проведут и будет совсем не скучно

Гость||

Маски рассадник инфекций!

Гость||

Гость писал(a):

Маски рассадник инфекций!
Каникулы летние и безмасочность от жары вполне помогли немного устаканить ситуацию.

Но нет, нужны были выборы, митинги, праздники .

Гость||

Гость писал(a):

маски из кармана перед магазином
а как надо?

Гость||

Вот и вся поддержка - НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРОДАЖА масок населению, повсеместные штрафы и ограничения.

Гость||

В школе некому вести уроки, проводят чисто символически сокращённые 1-2, несколько чихающих и кашляющих учителей на всю школу переносят заразу , а на уроках вместо них ещё и уборщицы сидят!

Мотовилов (гость)||

Рост числа носителей вируса и есть таки ответ правящим волюнтаристам на их попытки неадекватного регулирования естественного процесса.

Расплата за маски, психотерроризм и самоизолцию...

А во время выборов никакого роста ен было

Гость||

Если не надели маску дома, нужно у входа в магазин обработать руки дезсредством, достать маску из пакета и надеть. Та же процедура и при снятии.

Гость||

После этого пользоваться маской нельзя. Или правильно обрабатывать, если многоразовая. Одноразовую нужно выбросить.

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Имя: Гость
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