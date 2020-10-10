Каменская межрайонная больница перейдет на новый режим работы

10.10.2020 | 20:15

Каменская межрайонная больница переходит на новый режим работы. Приказом регионального минздрава количество инфекционных коек увеличено до 125. Их займут поступающие с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«В связи с этим у нас меняется и работа. Больные хирургического профиля, урологического, травматологического и акушерско-гинекологического будут направлены на стационарное лечение в городскую клиническую больницу № 6 имени Захарьина», - сообщила заместитель главного врача больницы Ольга Щербакова.

Число жителей области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» растет. Если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме, то назначают домашнее лечение. Так называемых тяжелых пациентов госпитализируют.

На одном из порталов появилась информация о том, что в Заречном перинатальный центр, возможно, будет принимать не рожениц, а зараженных. «Город Z» приводит слова Андрея Капустина - начальника медико-санитарной части № 59.

Не хватает не только мест для пациентов, но и персонала, который бы ухаживал за больными. 59-я медсанчасть приглашает на работу в «красной зоне». Отмечается, что специальной подготовки или образования младшим медицинским сотрудникам не нужно, но должны отсутствовать серьезные хронические заболевания.

COVID-19 не щадит никого, в том числе работников учреждений здравоохранения.

«В данный момент мы обеспечены медикаментами - уже сделали расчеты и провели закупку по увеличенным койкам. Средства индивидуальной защиты для медицинских работников закуплены. Все подготовлено для приема больных», - уточнила Ольга Щербакова.

Гражданам все чаще напоминают о мерах санитарной безопасности в общественном транспорте, при посещении организаций и в общественных местах.