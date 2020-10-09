В регионе статус памятников природы получили еще две территории

09.10.2020 | 13:00

В Пензенской области появились еще два памятника природы. Особо охраняемыми природными территориями стали озеро Пейчарка (площадь 19,74 га) и Кайсаровский солонец (55,64 га).

Пейчарка считается одним из самых крупных водоемов в пойме Суры. В озере представлено 15 видов рыб и сохраняются уникальные условия для сохранения биоразнообразия и поддержания высокой численности обитателей, в том числе таких ценных промысловых видов, как лещ, линь, сазан, щука.

Глубина водоема местами достигает трех метров. Имеется и мелководье, подходящее для нереста плотвы, красноперки и серебряного карася.

На Кайсаровском солонце растут 9 редких видов растений, которые занесены в Красную книгу Пензенской области: ирис солончаковый, кермек опушенный, ковыль перистый, козелец малый, крестовник эруколистный, морковник обыкновенный, полынь сантонинная, солонечник обыкновенный, подорожник Корнута.

«В настоящее время в области создана 91 особо охраняемая природная территория общей площадью 76,8 тыс. га, в их числе - государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 83 памятника природы и 7 государственных зоологических заказников», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.