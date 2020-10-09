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Общество

В регионе статус памятников природы получили еще две территории

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В Пензенской области появились еще два памятника природы. Особо охраняемыми природными территориями стали озеро Пейчарка (площадь 19,74 га) и Кайсаровский солонец (55,64 га).

Пейчарка считается одним из самых крупных водоемов в пойме Суры. В озере представлено 15 видов рыб и сохраняются уникальные условия для сохранения биоразнообразия и поддержания высокой численности обитателей, в том числе таких ценных промысловых видов, как лещ, линь, сазан, щука.

Глубина водоема местами достигает трех метров. Имеется и мелководье, подходящее для нереста плотвы, красноперки и серебряного карася.

На Кайсаровском солонце растут 9 редких видов растений, которые занесены в Красную книгу Пензенской области: ирис солончаковый, кермек опушенный, ковыль перистый, козелец малый, крестовник эруколистный, морковник обыкновенный, полынь сантонинная, солонечник обыкновенный, подорожник Корнута.

«В настоящее время в области создана 91 особо охраняемая природная территория общей площадью 76,8 тыс. га, в их числе - государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 83 памятника природы и 7 государственных зоологических заказников», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Где это пейчарка?

Гость||

"ООПТ России. Арбековский лес.Установочные сведения

Текущий статус ООПТ: Действующий

Категория ООПТ: памятник природы

Значение ООПТ: Региональное

Профиль: ботанический

Дата создания: 23.04.1965

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:

Приволжский федеральный округ›Пензенская область›Пензенский район

Общая площадь ООПТ: 281,0 га."

Всё это конечно хорошо,но тогда почему не смотря на статус ООПТ Арбековский лес периодически уничтожают ,застраивают коттеджами со всех сторон.Более того часть леса огорожена .Это коттеджные поселки Дубрава,Ленинский лесхоз,Золотая подкова и др.Так на каком основании землю ООПТ отчуждают и она переходит в частную собственность?Это коррупция.

Гость||

Гость писал(a):

Всё это конечно хорошо,но тогда почему не смотря на статус ООПТ Арбековский лес периодически уничтожают ,застраивают коттеджами со всех сторон.
Статус региональной оопт позволяет застройку. Ещё вопросы?

Гость писал(a):

Это коррупция.
Это вы дурачок просто.

Гость||

Гость писал(a):

Статус региональной оопт позволяет застройку. Ещё вопросы?
Не позволяет.

Гость||

Гость писал(a):

Не позволяет.
Позволяет.

Имя: Гость
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