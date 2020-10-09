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Общество

В региональном отделении ПФР подвели итоги по выплатам семьям с детьми

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4 миллиарда 436 миллионов рублей из федерального бюджета получили пензенские семьи с детьми за период с апреля по 30 сентября. Выплаты производились по линии пенсионного фонда.

В региональном отделении ПФР подвели итоги непростой работы, которую выполнили в тесном взаимодействии с другими ведомствами и структурами.

«Детям до 3 лет - по пять тысяч (апрель, май, июнь), 1 июня выплатили по 10 тысяч разово семьям с детьми от 3 до 16 лет. С 1 июля выплатили всем, кто родился и достиг возраста 16 лет, разово 10 тысяч рублей», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Решение о такой материальной поддержке граждан было принято на фоне весенней непростой ситуации и распространения коронавирусной инфекции, введенных ограничений.

«У меня двое детей, июньские и июльские выплаты оказались очень кстати. Мы собрали все необходимое к школе», - рассказала мама двоих детей Екатерина Попова.

В мае, после того как было объявлено о введении разовых пособий в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, возникли технические сложности с подачей заявлений. Портал госуслуг не выдержал нагрузки, и произошел сбой в работе электронного ресурса. Однако довольно быстро - в течение нескольких дней - все неполадки были устранены, и родители смогли оформить выплаты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А главы пфр дом за несколько миллиардов. Зарплата позволяет. Бараны.

Имя: Гость
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