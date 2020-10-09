Олег Климанов обратился к зареченцам в связи с коронавирусом

В пятницу, 9 октября, глава Заречного Олег Климанов обратился к жителям закрытого города в связи с распространением коронавируса.
Он заявил, что удалось стабилизировать ситуацию: «Число вновь заболевших третий день не превышает 30, а с учетом увеличения количества выздоравливающих ежедневный прирост заболевших снижается».
Олег Климанов рассказал о предпринятых мерах по сдерживанию распространения инфекции.
«Оперативным штабом рекомендовано работодателям обеспечить проведение тестирования на COVID-19 работников, возвращающихся из отпуска или командировки, и организовать дистанционную работу сотрудников учреждений», - пояснил глава города.
Кроме того, в ЗАТО усилили контроль за соблюдением режима теми, кто находится на карантине, возобновили рейды по проверке магазинов и кафе.
«По департаменту образования: при заболевании в классе ребенка COVID-19 весь класс выводится на карантин. На сегодня на карантине находится один класс школы № 220 и до 15 октября ученики школы № 226 переведены на дистанционное обучение.
Посещение детьми, находящимися на карантине, культурных и спортивных мероприятий, а также различных объединений в учреждениях дополнительного образования запрещено. Отменены выездные мероприятия с участием детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования», - уточнил Олег Климанов.
В целом по городу приостановлено планирование и организация массовых мероприятий. Те, которые были намечены давно, рекомендуется провести, сократив количество участников.
«Управляющим компаниям указано на необходимость в обязательном порядке проводить обработку дезинфицирующими средствами подъездов, в которых есть заболевшие COVID-19.
Обращаюсь ко всем зареченцам: только строгое соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-гигиенических правил и выполнения условий карантина и самоизоляции позволят успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Всем - крепкого здоровья!» - заключил глава города.
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С точки зрения фактов, ношение "хиджабов" для борьбы с распространением эпидемий - бессмысленно. На официальном сайте ВОЗ написано, что существующие научные данные не позволяют сделать вывод ни "за", ни "против" (то есть фигня это).
С точки зрения российских законов, использовать СИЗ и иное имущество, включая маски, граждане могут быть обязаны лишь если их предоставят органы власти или организации, продолжающие работу. Обязанность покупать маски на градан не возложена. Не предоставили - обязанности не возникает "в магазинах и кафе".
Если хитрый жук в магазине и маску не предоставляет, и обслуживать продавцу тебя запрещает, есть минимум два способа наказать жука.
Первый - пожаловаться в Роспотребнадзор на нарушение жуком правил масочного режима, выразившееся в невыдаче маски посетителю. Второй,если времени и желания жаловаться нет - объявить бойкот ,объединившись с соседями, друзьями, коллегами , экономный жук потеряет куда больше