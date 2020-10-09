Олег Климанов обратился к зареченцам в связи с коронавирусом

09.10.2020 | 16:22

В пятницу, 9 октября, глава Заречного Олег Климанов обратился к жителям закрытого города в связи с распространением коронавируса.

Он заявил, что удалось стабилизировать ситуацию: «Число вновь заболевших третий день не превышает 30, а с учетом увеличения количества выздоравливающих ежедневный прирост заболевших снижается».

Олег Климанов рассказал о предпринятых мерах по сдерживанию распространения инфекции.

«Оперативным штабом рекомендовано работодателям обеспечить проведение тестирования на COVID-19 работников, возвращающихся из отпуска или командировки, и организовать дистанционную работу сотрудников учреждений», - пояснил глава города.

Кроме того, в ЗАТО усилили контроль за соблюдением режима теми, кто находится на карантине, возобновили рейды по проверке магазинов и кафе.

«По департаменту образования: при заболевании в классе ребенка COVID-19 весь класс выводится на карантин. На сегодня на карантине находится один класс школы № 220 и до 15 октября ученики школы № 226 переведены на дистанционное обучение.

Посещение детьми, находящимися на карантине, культурных и спортивных мероприятий, а также различных объединений в учреждениях дополнительного образования запрещено. Отменены выездные мероприятия с участием детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования», - уточнил Олег Климанов.

В целом по городу приостановлено планирование и организация массовых мероприятий. Те, которые были намечены давно, рекомендуется провести, сократив количество участников.

«Управляющим компаниям указано на необходимость в обязательном порядке проводить обработку дезинфицирующими средствами подъездов, в которых есть заболевшие COVID-19.

Обращаюсь ко всем зареченцам: только строгое соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-гигиенических правил и выполнения условий карантина и самоизоляции позволят успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Всем - крепкого здоровья!» - заключил глава города.