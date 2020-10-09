Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|17:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Олег Климанов обратился к зареченцам в связи с коронавирусом

Печать

В пятницу, 9 октября, глава Заречного Олег Климанов обратился к жителям закрытого города в связи с распространением коронавируса.

Он заявил, что удалось стабилизировать ситуацию: «Число вновь заболевших третий день не превышает 30, а с учетом увеличения количества выздоравливающих ежедневный прирост заболевших снижается».

Олег Климанов рассказал о предпринятых мерах по сдерживанию распространения инфекции.

«Оперативным штабом рекомендовано работодателям обеспечить проведение тестирования на COVID-19 работников, возвращающихся из отпуска или командировки, и организовать дистанционную работу сотрудников учреждений», - пояснил глава города.

Кроме того, в ЗАТО усилили контроль за соблюдением режима теми, кто находится на карантине, возобновили рейды по проверке магазинов и кафе.

«По департаменту образования: при заболевании в классе ребенка COVID-19 весь класс выводится на карантин. На сегодня на карантине находится один класс школы № 220 и до 15 октября ученики школы № 226 переведены на дистанционное обучение.

Посещение детьми, находящимися на карантине, культурных и спортивных мероприятий, а также различных объединений в учреждениях дополнительного образования запрещено. Отменены выездные мероприятия с участием детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования», - уточнил Олег Климанов.

В целом по городу приостановлено планирование и организация массовых мероприятий. Те, которые были намечены давно, рекомендуется провести, сократив количество участников.

«Управляющим компаниям указано на необходимость в обязательном порядке проводить обработку дезинфицирующими средствами подъездов, в которых есть заболевшие COVID-19.

Обращаюсь ко всем зареченцам: только строгое соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-гигиенических правил и выполнения условий карантина и самоизоляции позволят успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Всем - крепкого здоровья!» - заключил глава города.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

С точки зрения фактов, ношение "хиджабов" для борьбы с распространением эпидемий - бессмысленно. На официальном сайте ВОЗ написано, что существующие научные данные не позволяют сделать вывод ни "за", ни "против" (то есть фигня это).

С точки зрения российских законов, использовать СИЗ и иное имущество, включая маски, граждане могут быть обязаны лишь если их предоставят органы власти или организации, продолжающие работу. Обязанность покупать маски на градан не возложена. Не предоставили - обязанности не возникает "в магазинах и кафе".

Если хитрый жук в магазине и маску не предоставляет, и обслуживать продавцу тебя запрещает, есть минимум два способа наказать жука.

Первый - пожаловаться в Роспотребнадзор на нарушение жуком правил масочного режима, выразившееся в невыдаче маски посетителю. Второй,если времени и желания жаловаться нет - объявить бойкот ,объединившись с соседями, друзьями, коллегами , экономный жук потеряет куда больше

Гость||

А че? Не заварили ещё!?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте