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Общество

Петр Пашнин назначен директором Мордовского филиала ПАО «Т Плюс»

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Директором Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» стал Петр Пашнин.

Петр Анатольевич окончил Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) по специальности «промышленная теплоэнергетика» в 1999 году.

В энергетической отрасли работает с 1999 года: начал свой трудовой путь машинистом паровых турбин в ОАО «Челябинский металлургический комбинат», в 2006-м стал главным инженером теплоэлектроцентрали.

В 2008-2011 годах был начальником смены ТЭЦ, заместителем начальника котельного цеха теплоэлектроцентрали в Челябинском филиале ООО «Мечел-Энерго».

В 2012-2013 годах являлся исполнительным директором «Топлофикация Русе» ЕАД (г. Русе, Болгария). В июле 2013-го назначен на должность главного инженера ООО «Мечел-Энерго», а с ноября того же года возглавил компанию в должности генерального директора.

В сферу его ответственности входило бесперебойное и безопасное энергоснабжение всех производственных компаний группы «Мечел».

На посту директора Мордовского филиала «Т Плюс» Петр Пашнин ставит перед собой задачу оптимизировать работу по достижению стратегических целей развития компании, переходу Саранска и Пензы на ценовую зону теплоснабжения.

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