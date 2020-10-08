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Общество

Коронавирус выявили в Пензе, Заречном и 15 районах области

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География новых заражений коронавирусом в Пензенской области оказалась широка. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

50 из 105 инфицированных - жители Пензы, 8 - Пензенского района, 6 - Бессоновского, по 5 - города Заречного, Нижнеломовского и Городищенского районов, 4 - Мокшанского, по 3 - Кузнецкого и Колышлейского, по 2 - Сосновоборского, Шемышейского, Неверкинского и Лунинского, по 1 - Земетчинского, Никольского и Вадинского.

В числе новых заболевших - двое детей: младенец в возрасте 10 месяцев и 15-летний подросток.

«Находится под наблюдением 5 207 человек, снято 33 998», - уточнили в оперштабе.

За сутки на COVID-19 обследовали 2 712 жителей области. Активных носителей - 2070.

С начала пандемии коронавирусом заразились 11 660 человек, в том числе 643 несовершеннолетних. 9 453 пациента выздоровели, 137 скончались.

8 октября на совещании в областном правительстве чиновники назвали причины роста числа зараженных. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

При такой эпидситуации губернатор ответственно отдыхает.Телефон не забыл отключить при этом?

Гость||

На карте в данной статье спасский район 88 человек, на карте коронавирус онлайн 83 человека. Где правда?

Гость||

Гость писал(a):

|08.10.2020 14:13|

При такой эпидситуации губернатор ответственно отдыхает.Телефон не забыл отключить при этом?

Главное в его профессии вовремя смыться. Приедет, займётся празднованием Нового года.

Гость||

В Кузнецке нет заболевших? Интересная статистика. С мая месяца не прибавляются.....

Гость||

надо срочно закрывать школы...........только некому Белозерцев в Сочи отдыхает а РПН без него не может.........или не хочет?

Имя: Гость
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