Коронавирус выявили в Пензе, Заречном и 15 районах области

08.10.2020 | 13:57

География новых заражений коронавирусом в Пензенской области оказалась широка. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

50 из 105 инфицированных - жители Пензы, 8 - Пензенского района, 6 - Бессоновского, по 5 - города Заречного, Нижнеломовского и Городищенского районов, 4 - Мокшанского, по 3 - Кузнецкого и Колышлейского, по 2 - Сосновоборского, Шемышейского, Неверкинского и Лунинского, по 1 - Земетчинского, Никольского и Вадинского.

В числе новых заболевших - двое детей: младенец в возрасте 10 месяцев и 15-летний подросток.

«Находится под наблюдением 5 207 человек, снято 33 998», - уточнили в оперштабе.

За сутки на COVID-19 обследовали 2 712 жителей области. Активных носителей - 2070.

С начала пандемии коронавирусом заразились 11 660 человек, в том числе 643 несовершеннолетних. 9 453 пациента выздоровели, 137 скончались.

8 октября на совещании в областном правительстве чиновники назвали причины роста числа зараженных. Среди них - «значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимптомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима».