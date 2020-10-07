«Засека» и «Дом книголюба»: оба ресторана проверяли не реже раза в год

07.10.2020 | 14:21

В Пензе здание № 20 на улице Куйбышева, где располагается ресторан «Дом книголюба», относится к объектам повышенной категории пожарной опасности, как и сгоревшая во вторник, 6 октября, «Засека».

Первый этаж его выполнен из кирпича, второй - из дерева. В ночь на 5-е число вспыхнула входная группа «Дома книголюба».

«В 1:34 сработала автоматическая пожарная сигнализация, система управления эвакуацией. Площадь пожара была 15 квадратных метров. От входной группы огонь ушел под кровлю», - рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов на пресс-конференции 7 октября.

Благодаря быстрому реагированию, пожарным удалось спасти из огня 70-летнюю женщину, работавшую охранником.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

По словам Сергея Козлова, в Пензе есть несколько объектов, относящихся к пятому классу пожарной опасности. Все они не реже чем раз в год проходят проверку.