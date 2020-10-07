В октябре квартиры «Термодома» можно купить в ипотеку от 2,9% годовых

07.10.2020 | 16:22

До конца октября на квартиры в домах холдинга «Термодом» в Пензе и Спутнике действует ставка от 2,9% годовых. Причем предложение распространяется на жилье в строящихся и сданных домах.

Чтобы оформить квартиру под 2,9% годовых, требуется сделать первоначальный взнос в размере от 50%, застраховать жизнь и подтвердить доход в ПФР.

Важное условие: подписать кредитный договор необходимо до 31 октября 2020 года.

Ежемесячный платеж за 1-комнатную квартиру составит от 3 336 рублей (ЖК «Новелла»), за 2-комнатную - от 5 789 рублей (ЖК «Жемчужный»), за 3-комнатную - от 4 879 рублей (ЖК «Радужные дворы»).

Если первоначальный взнос, например, 20%, процент по ипотеке вырастет до 3,1% годовых.

Узнать больше о планировках и ценах можно на termodom-pnz.ru и по телефонам 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный), об условиях ипотеки - на сайте www.aikdom.ru и по телефонам 68-68-10, 8 927 375-27-50 (отдел кредитования).

*Расчет предварительный, для более точного расчета необходимо обратиться в Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Он составлен, исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 51%, срок кредита - 360 месяцев, ставка - 2,9% годовых.

Застройщик ЖК «Новелла» (1-й и 2-й этапы) - ООО СЗ «Термодом-новин», ЖК «Жемчужный» - ООО СЗ «Термодом-Групп», строения № 71 (входит в состав ЖК «Радужные дворы») - ООО СЗ «Земстрой». Проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Дисклеймер: до 31.10.2020 г. в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 2,9% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом», при условии оформления личного страхования заемщика, первоначальном взносе более 50% и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых. Без представления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых. Если первоначальный взнос менее 50%, процентная ставка увеличивается на 0,2%.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Максимальный размер - 6 000 000. Валюта - рубли РФ. Обеспечение по кредиту. В залог оформляется: на этапе строительства - залог прав требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - залог квартиры (с оформлением закладной).

Требования к заемщикам: гражданин РФ, возраст: от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита), стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.aikdom.ru. Реклама. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».