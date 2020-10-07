В области за сутки зарегистрировали свыше 100 случаев коронавируса

07.10.2020 | 10:32

В среду, 7 октября, в Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 101. Об этом сообщили в московском оперативном штабе. В последний раз подобный показатель (+103) зарегистрировали 12 июня.

Общее число инфицированных в регионе составило 11 555.

6-го числа выявили 97 случаев коронавируса, 5-го - 90, 4-го - 93. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 294 человека. Скончались 137. Возраст умерших - от 32 до 90 лет. Почти все они страдали сопутствующими заболеваниями.

6 октября в Пензе началась иммунизация от COVID-19. Первый компонент вакцины получили восемь медицинских работников. В область должны поставить вакцину для 1 127 человек - в первую очередь врачей и учителей. Делать прививку или нет, они будут решать сами.