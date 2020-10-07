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Общество

В области за сутки зарегистрировали свыше 100 случаев коронавируса

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В среду, 7 октября, в Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 101. Об этом сообщили в московском оперативном штабе. В последний раз подобный показатель (+103) зарегистрировали 12 июня.

Общее число инфицированных в регионе составило 11 555.

6-го числа выявили 97 случаев коронавируса, 5-го - 90, 4-го - 93. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 294 человека. Скончались 137. Возраст умерших - от 32 до 90 лет. Почти все они страдали сопутствующими заболеваниями.

6 октября в Пензе началась иммунизация от COVID-19. Первый компонент вакцины получили восемь медицинских работников. В область должны поставить вакцину для 1 127 человек - в первую очередь врачей и учителей. Делать прививку или нет, они будут решать сами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Иван Александрович, примите пожалуйста меры! Пока окончательно мне пришлось всех на карантин сажать и лишать работы! Ограничьте посещение садиков, введите удаленку там, где можно, досрочные каникулы у школьников!

Гость||

Гость писал(a):

наконец-то разрешили больше 100 показать
теперь каждый день будет 100-101

Гость||

10.36.

Приказа из Москвы ещё нет!

Гость||

Постройте крематорий - это не последняя зараза. Выполняйте все предписания Роспотребнадзора.

Гость||

Бардак и хаос в губернии беспредельный!!!

Гость||

При чём здесь сады??? В садах заболеваемости нет... вы родители лучше за собой следите.... сады закрыть не долго. Потом орать будете дома сидим жрать не чего.... помощи от государства не ждите

Гость||

Гость писал(a):

Иван Александрович, примите пожалуйста меры! Пока окончательно мне пришлось всех на карантин сажать и лишать работы! Ограничьте посещение садиков, введите удаленку там, где можно, досрочные каникулы у школьников!
Не мешайте Человеку, не отвлекайте от отдыха.

Гость||

Гость писал(a):

... помощи от государства не ждите
правильно понимаю, что вы тут от имени государства вещаете?

Дмитрий 1969||

Гость писал(a):

Постройте крематорий - это не последняя зараза. Выполняйте все предписания Роспотребнадзора.
Задолбал ты своим крематорием! Что, больше написать не чего?

Дмитрий 1969||

Гость писал(a):

Постройте крематорий - это не последняя зараза. Выполняйте все предписания Роспотребнадзора.
Задолбал ты своим крематорием! Что, больше написать не чего?

Гость||

Дмитрий 1969 писал(a):

не чего?
НЕЧЕГО Купи букварь. Привык жить в говне и отволокут на Чемодановскую свалку.

Гость||

Крематорий хорошая идея, нет ни заразы, ни закопанных трупаков. Таким макаром году так к 2050 надо будет весь лес рубить чтобы ново-западное расширить.

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном место в ячейке к примеру 200-300 тысяч ,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

Есть биоразлагаемые урны. После кремации в неё помещают прах и семечку дерева и сажают, выростает дерево. Вместо могил, аллеии

Гость||

Гость писал(a):

Есть биоразлагаемые урны. После кремации в неё помещают прах и семечку дерева и сажают, выростает дерево. Вместо могил, аллеии
У тебя целый сад из родни по ходу

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Имя: Гость
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