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Общество

Пенза вошла в пятерку рейтинга регионов по запросам о COVID-19

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Пензенская область попала в пятерку рейтинга регионов России по уровню боязни распространения коронавируса. Соответствующее исследование провели специалисты Центра политической конъюнктуры РФ.

«Тревожные настроения в обществе, по мнению россиян, продолжают расти третью неделю подряд. Согласно данным социологов, 51% опрошенных считают, что в стране доминирует тревога, 41% придерживаются противоположной точки зрения. Кроме того, по данным ВЦИОМ, 74% опрошенных по-прежнему боятся заболеть коронавирусом, несмотря на то, что методы его лечения в целом уже определены и отработаны», - сообщает cpkr.ru.

В рейтинге регионов по популярности поисковых запросов о COVID-19 Пензенская область заняла 5-е место из 85 с результатом 143% (295,764 показа в месяц). На первой строчке Республика Калмыкия (160%), на последней - Чечня (44%).

Эксперты пришли к выводу, что в целом уровень страха в обществе во время новой волны распространения инфекции значительно ниже, чем во время первой.

«Показатели заболеваемости уже приблизились к рекордным значениям первой волны, однако показатели поисковых запросов и близко не приблизились к уровню марта - мая 2020 года. Что, с одной стороны, говорит о выросшем уровне осведомленности граждан о пандемии, но с другой - свидетельствует о снижении страха перед угрозами пандемии», - поясняет cpkr.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

С таким губернатор всегда будет в пятёрке

Гость||

естественно, если с телеэкранов постоянно запугивать население, "тревожность" будет расти.

Коммунисты у себя на сайте выкладывали инфу, что в 2016 ("свиной грипп") пневмоний в РФ было вдвое больше чем в 2020 ("коронавирусный грипп"). Но тогда команды "сверху" не было и мы смеялись над поголовно ходившими в масках китайцами или объявившим в америке ЧП президентом Обамой.

Гость||

Помню, помню. Как бешенные арбидол скупали.

Гость||

Арбидол и в этот раз впаривают по-взрослому)

Имя: Гость
Комментарий:

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