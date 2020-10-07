Пенза вошла в пятерку рейтинга регионов по запросам о COVID-19

07.10.2020 | 11:01

Пензенская область попала в пятерку рейтинга регионов России по уровню боязни распространения коронавируса. Соответствующее исследование провели специалисты Центра политической конъюнктуры РФ.

«Тревожные настроения в обществе, по мнению россиян, продолжают расти третью неделю подряд. Согласно данным социологов, 51% опрошенных считают, что в стране доминирует тревога, 41% придерживаются противоположной точки зрения. Кроме того, по данным ВЦИОМ, 74% опрошенных по-прежнему боятся заболеть коронавирусом, несмотря на то, что методы его лечения в целом уже определены и отработаны», - сообщает cpkr.ru.

В рейтинге регионов по популярности поисковых запросов о COVID-19 Пензенская область заняла 5-е место из 85 с результатом 143% (295,764 показа в месяц). На первой строчке Республика Калмыкия (160%), на последней - Чечня (44%).

Эксперты пришли к выводу, что в целом уровень страха в обществе во время новой волны распространения инфекции значительно ниже, чем во время первой.

«Показатели заболеваемости уже приблизились к рекордным значениям первой волны, однако показатели поисковых запросов и близко не приблизились к уровню марта - мая 2020 года. Что, с одной стороны, говорит о выросшем уровне осведомленности граждан о пандемии, но с другой - свидетельствует о снижении страха перед угрозами пандемии», - поясняет cpkr.ru.