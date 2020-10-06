В Кузнецке на карантин из-за коронавируса закрыли 2 класса

06.10.2020 | 10:18

В понедельник, 5 октября, на планерке в мэрии подняли вопрос о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Кузнецке.

Начальник городского управления образования Лариса Борисова рассказала, что в настоящий момент выявлено двое заразившихся коронавирусом детей. На карантин из-за новой инфекции закрыли два класса (в школах № 1 и 5), а также группа в детском саду № 37.

Школьники занимаются дистанционно. Мэр Сергей Златогорский поручил контролировать качество учебного процесса в закрывающихся на карантин классах.

На 5 октября в Пензенской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перешли ученики лицея в Малой Сердобе и 35 классов в других школах. Также на карантин закрыли 7 групп в детсадах.