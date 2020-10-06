Пензенцы могут задать вопросы о ГИА и ЕГЭ руководителю Рособрнадзора

06.10.2020 | 12:05

В понедельник, 19 октября, состоится всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева с родителями школьников.

Он, а также специалисты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ответят на вопросы, касающиеся проведения ЕГЭ, ГИА и ВПР в 2020-2021 году и других актуальных тем российского образования.

«Основной площадкой станет пресс-центр информационного агентства ТАСС. В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Мероприятие начнется в 11:00.

Прием вопросов уже открыт. Пензенцам предлагается оставить их на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/obrnadzor или направить на адрес электронной почты ege@obrnadzor.gov.ru.

Задать вопрос можно письменно или же с помощью видеобращения.