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Общество

Мэрия собралась решить вопрос с освещением ул. Новоселов в Заре

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Пензячка вновь подняла проблему освещенности улиц Зари. Вопрос о том, когда в микрорайоне станет светло, она адресовала мэру Андрею Лузгину, оставив комментарий под постом в его аккаунте соцсети Instagram.

«Пару столбов (фонарных. - Прим. ред.) воткнули у пешеходного перехода рядом с «Магнитом» после нескольких происшествий, и все - работа сделана. А как же дальше? Дорога от Зари до Ласточкиного Гнезда ужасная! Освещения просто нет!» - возмутилась женщина.

Она рассказала, что вечерами этой дорогой пользуются жители улиц Новоселов и Сузюмова, которые возят детей в спортзал школы - единственное место досуга детей в районе. По тротуару идут и дети, и взрослые.

«Бордюров нет, дорога узкая даже для машин. Что будет после дождей, чего нам ждать этой осенью и зимой? Люди просто будут идти по этой извилистой дороге. Там сейчас машины заносит на поворотах, а что будет на мокрой дороге и в гололед? Чего вы ждете? Смертельных ДТП?» - задала вопрос горожанка.

Андрей Лузгин ответил, что вопрос с установкой фонарей и проезжей частью решится.

«Сейчас разрабатывается ПСД на реконструкцию улицы Новоселов с обустройством освещения от М5 до Нефтяника», - отметил градоначальник.

Проблема темноты на улицах Зари волнует жителей уже давно. В декабре 2019 года на улице Новоселов установили несколько световых опор напротив остановки «По требованию». Однако полоса темноты в районе тянется на несколько десятков метров от его окраины в сторону трассы.

Есть в Заре и другие улицы, где видимость в вечернее время снижена.

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