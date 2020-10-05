Стало известно, куда делось панно из пивных пробок с Фонтанной площади

В администрации Пензы ответили на вопрос горожанина о мозаичном панно из пивных крышек, ранее радовавшем глаз гуляющих на Фонтанной площади.
«Куда после реконструкции подевалось панно (копия Э. Мане «Кружка пива»), которое спонсор дарил городу? Где ему найдут место?» - поинтересовался пензенец.
В мэрии пояснили, что арт-объект был вывезен владельцем на склад.
«Дальнейшее место установки администрации неизвестно», - добавил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.
Панно было украшением Фонтанной площади областного центра с августа 2000 года. На его создание ушло 55 тысяч разноцветных пивных пробок.
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Целая эпоха ушла! Панно не должно пропасть!