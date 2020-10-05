Стало известно, куда делось панно из пивных пробок с Фонтанной площади

05.10.2020 | 17:07

В администрации Пензы ответили на вопрос горожанина о мозаичном панно из пивных крышек, ранее радовавшем глаз гуляющих на Фонтанной площади.

«Куда после реконструкции подевалось панно (копия Э. Мане «Кружка пива»), которое спонсор дарил городу? Где ему найдут место?» - поинтересовался пензенец.

В мэрии пояснили, что арт-объект был вывезен владельцем на склад.

«Дальнейшее место установки администрации неизвестно», - добавил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Панно было украшением Фонтанной площади областного центра с августа 2000 года. На его создание ушло 55 тысяч разноцветных пивных пробок.