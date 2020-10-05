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Общество

Стало известно, куда делось панно из пивных пробок с Фонтанной площади

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В администрации Пензы ответили на вопрос горожанина о мозаичном панно из пивных крышек, ранее радовавшем глаз гуляющих на Фонтанной площади.

«Куда после реконструкции подевалось панно (копия Э. Мане «Кружка пива»), которое спонсор дарил городу? Где ему найдут место?» - поинтересовался пензенец.

В мэрии пояснили, что арт-объект был вывезен владельцем на склад.

«Дальнейшее место установки администрации неизвестно», - добавил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Панно было украшением Фонтанной площади областного центра с августа 2000 года. На его создание ушло 55 тысяч разноцветных пивных пробок.

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Гость||

Целая эпоха ушла! Панно не должно пропасть!

Гость||

Вместо этого Мане-любуйтесь теперь дырявым кентавром!!!

Гость||

а хозяин прибрал

Гость||

Гость писал(a):

а хозяин прибрал
Какой хозяин, куда прибрал и зачем?

Гость||

Украшение было, ЭТО ПАННО. Убрали, а урода с задранным задом поставили. Позор Пензы, этот Кентавр. Так теперь, автор этого чудовища, еще и лекции стал читать. Учит уму-разуму, что такое красиво и как понимать красоту в его Кентавре. Недоумки мы, ничего не понимаем к восприятии прекрасного урода.

Гость||

Не хочет Э.Манэ конкурировать с дырявым Кентавром.

Гость||

Вместо этого Мане-любуйтесь теперь дырявым кентавром!!!

Народное название ДЫРЯВЫЙ ИВАН-КОНЬ,любимец педерастов .

Гость||

Ой, нет, он не Иван, как сказал автор этого урода:"..у него греческий профиль".Так что не Иван, надо другое имя ему дать.

Гость||

Уберите памятник злобным педерастам

Гость||

Это скорее Кончита Вурст.

Гость||

Убрать, срочно убрать, этого урода с задранным задом.

Гость||

народ а почему у фонтана кругом лужи? И тишина от властей, кто и когда устранит это?

Гость||

Гость писал(a):

Это скорее Кончита Вурст.
Да не. Это П........ц.

Имя: Гость
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