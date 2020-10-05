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Общество

Объявлен старт продаж квартир комфорткласса в ЖК «Лугометрия»

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Группа компаний «Территория жизни» открыла продажи квартир комфорткласса в очередном строении нового ЖК «Лугометрия».

Благодаря уникальным планировкам появилось еще больше плюсов: просторные кухни-гостиные, отдельные комнаты с возможностью адаптировать их под кабинет или прачечную, ванные комнаты с окном, в которых всегда уютно и светло, дополнительные окна в детских и спальнях, чтобы было больше солнца.

Кроме того, представлены просторные 1-комнатные квартиры правильной формы с удобным зонированием пространства, квартиры с готовой дизайнерской отделкой Smart Pro, оборудованные сантехникой и стиральной машиной.

«Это только первое впечатление о квартирах в новом строении, которое получаешь при просмотре сайта и планировок. Детально нужно знакомиться со всеми преимуществами и уровнем современного комфорта, конечно же, на месте, в офисе продаж», - отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

В офисах клиентов посвятят в детали планировочных решений, нюансы, связанные с расположением микрорайона и его строений, школ, храма, детских садов, паркингов и ФОКа на большом макете.

«Это на сегодняшний день самый большой и масштабный проект ГК «Территория жизни», который проработан до мельчайших деталей, поэтому для знакомства приглашаю всех в наш офис продаж», - обратился к пензенцам Микаил Намазов.

Бонусом при покупке квартиры станет акция Smart-скидка, по которой клиенты получают бонус в размере от 6 до 12%. А тем, у кого сумма покупки будет более 2 миллионов рублей, предоставят сухую и просторную кладовку в подарок.

Всем покупателям компания предлагает smart-рассрочку. Первоначальный взнос - 10%, второй платеж в течение трех месяцев - еще 10%, а остальное нужно внести перед вводом дома в эксплуатацию.

Данный вариант приобретения подходит тем, кто:

• хранит деньги на вкладе и не может снять их, чтобы не потерять проценты;

• устроился на новую работу, а для того чтобы взять ипотеку, нужно трудиться не менее 6 месяцев на одном месте;

• считает рассрочку более удобным вариантом, чем ипотека.

Старт продаж квартир в жилом комплексе состоялся 22 июля. Официальное открытие посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он вручил патронажный сертификат, который гарантирует всестороннюю поддержку правительства области в строительстве.

Местом расположения нового ЖК выбрано Арбеково. Этот район активно застраивается и считается одним из самых перспективных и приоритетных для развития Пензы.

Вблизи проходят основные магистрали города, есть более десятка торговых центров, спортивные и оздоровительные комплексы, крупнейшие клиники, кинотеатры, библиотеки и другие социальные объекты.

Подробнее ознакомиться с планировками, ценами и специальными акциями можно на сайте лугометрия.рф и по телефону +7 (8412) 28-28-07. Желающих приобрести квартиру ждут в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7.

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